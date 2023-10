Vader van digipass-kaartlezer en oud-KV Kortrijk-sponsor Jan Valcke (68) overleden

Gewezen ondernemer Jan Valcke is maandag op 68-jarige leeftijd in het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge overleden. Hij was in april ongeneeslijk ziek geworden. Met zijn firma Vasco werd hij wereldleider in de softwarebeveiliging. Hij wordt beschouwd als de ‘peetvader’ van de bekende digipass-kaartlezer, waarmee internetbankieren beveiligd wordt.

In 2011 werd hij uitgeroepen tot ICT Personality van het Jaar. Hij is ook gewezen hoofdsponsor van KV Kortrijk en was laatst directeur van het Bedrijvencentrum in Wevelgem. Hij woonde in Heule waar hij ook opgegroeid is.

Jan Valcke was autodidact. Zijn vader was in Heule fabrikant van caféspelen. Na zijn middelbaar aan het Kortrijkse Sint-Amandscollege trok hij even naar de KU Leuven, maar zette niet door. Hij wilde per se in de computerwereld terechtkomen en begon in afwachting als taxichauffeur… Hij ging in de IT-sector solliciteren en kreeg een aanbod van het computerbedrijf Prodata als verkoper. Nadien werkte hij nog voor Rank Xerox en Acec.

Online bankieren

Op 33-jarige leeftijd stampte hij in 1987 in Charleroi met een partner zijn eigen bedrijf Digiline uit de grond. Hij spitste zich onder meer toe op ‘phone banking’. Het was het begin van het online bankieren en de banken wilden beveiliging. Van daaruit is bij Digiline de digipass ontwikkeld. Het bedrijf van Valcke had zelf niet het kapitaal om te investeren en zo ging hij in 1996 in zee met het Amerikaanse Vasco. Jan Valcke werd er in 2002 chief operating officer en gedelegeerd bestuurder. Het bedrijf werd omgedoopt tot Vasco Data Security. De hele Belgische bankwereld koos voor de authenticatie-oplossing met de digibox. De redactie van het gespecialiseerde tijdschrift Data News (Roularta) noemt Jan Valcke een ‘visionaire pionier in de ICT-wereld’.

KV Kortrijk

Jan Valcke, hoewel zelf geen voetbalfan, werd bestuurder bij KV Kortrijk, daarna cosponsor (met de Oostendse vastgoedgroep Sleuter) en van 2008 tot 2014 was hij hoofdsponsor van de club. Hij heeft de club ook geprofessionaliseerd. Hij wilde met Vasco vooral naambekendheid verwerven en een netwerk uitbouwen. Dat deed hij onder andere met de Vasco Lounge in het Guldensporenstadion. Tegelijk sponsorde hij ook basketbalclub Olbak Bissegem. Hoewel de hoofdzetel van zijn bedrijf in Wemmel gevestigd was, bleef hij in Bissegem wonen waar hij gebouwd had. Intussen is Vasco overgenomen door een Brits bedrijf en werd de naam OneSpan.

Bedrijvencentrum Wevelgem

Toen hij op 62-jarige leeftijd met pensioen ging, wilde Jan Valcke niet stilzitten. Hij wilde zijn jarenlange internationale ervaring delen met jonge starters. In 2017 werd hij directeur van het Bedrijvencentrum Regio Kortrijk in Wevelgem. Hij volgde er de overleden directeur Pol Huysentruyt op, net als hem een Heulenaar. Hij bleef er actief tot in april een ongeneeslijke ziekte werd vastgesteld.

Jan Valcke woonde de jongste jaren weer in Heule, waar hij zijn jeugd doorbracht. Hij is vader van twee zonen, Bjorn en Matthias. Het afscheid heeft plaats in intieme kring.