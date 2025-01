Uitbater van café De Vaderlander Stef Haerdeman (65) is overleden

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Stef Haerdeman (65) uit Westouter overleden. Hij verloor de oneerlijke strijd tegen een slepende ziekte. Stef was sinds 1995 uitbater van café De Vaderlander in de Sulferbergstraat in Westouter. Hij was ook een tijdlang brandweerman en lid van de Belcantovrienden, die jaarlijks de alombekende Belcanto Classic organiseren.

De verslagenheid bij de Belcantovrienden is groot. “Er is heel veel droefenis, Stef was een van onze gewaardeerde Belcantovrienden”, klinkt het daar. “Stef was een toegewijd lid van ons comité en was er al bij vanaf de eerste editie (in 1995, red). Zijn guitige lach en aanstekelijke humor was een lichtpunt tijdens onze vele bijeenkomsten en vergaderingen. Onze gedachten zijn bij zijn familie en dierbaren in deze moeilijke tijd. Rust zacht Stef, we zullen je enorm missen!”

In 1995 nam hij café De Vaderlander over van zijn schoonmoeder Simonne Delanghe. Al drie generaties wordt het café door de familie uitgebaat. Simonne bleef er wonen in een appartement boven de kroeg. Uitbater Stef Haerdeman combineerde het café lang met een vaste job in het onderwijs. De Vaderlander was open op maandag-, dinsdag-, woensdagavond en op zondag.

Stef werd geboren op 9 mei 1960 en was de echtgenoot van Nadine Malesys. Hij was de vader van drie kinderen Eva, Emma en Helena. Er zijn daarnaast twee kleinkinderen.