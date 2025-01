Stichter van Radio Relax André Deleu (84) is overleden na een slepende ziekte

André Deleu overleed op 19 januari in zijn woning in Zonnebeke. Hij was een pionier van de vrije radio en stichter van Radio Relax. André werd 84 jaar.

André Deleu werd geboren in Passendale op 31 januari 1940 en woonde nu in Zonnebeke. Zijn naam zal bij velen in de regio een belletje doen rinkelen. André stond immers aan de wieg van de Passendaalse lokale radio Radio Relax en was later ook actief bij Topradio en radio Mi Amigo. In zijn actieve loopbaan was hij eerst aan de slag als zelfstandige in de sector van chauffage, sanitair en elektriciteit en op het laatst was hij buschauffeur. “Muziek is een belangrijk deel van mijn leven”, vertelde André ons in een eerder interview. “Met Radio Relax was ik 34 jaar bezig en we hadden echt enorm veel luisteraars. Met Radio Relax hebben we veel mensen gelukkig gemaakt.”

André startte met Radio Relax in 1981 in de Karabinierstraat in Passendale. Verschillende malen werd zijn materiaal in beslag genomen. Een grote stap vooruit was toen de radio een onderkomen kreeg in vier lokalen van het vroegere gemeentehuis van Passendale. Vanaf ‘82 werd ook de H Mis vanuit de kapel van de Molenaarelst uitgezonden, met EH Valeer Cools. Het was een topper die door duizenden mensen werd beluisterd. Vele dj’s kregen via André de kans om uit te zenden. Later werd Radio Relax Topradio met André als chef van Topradio Westhoek. Toen het gemeentehuis van Passendale werd verkocht, werd een stuk grond aangekocht op de Molenaarelst, waar een studio en zendmast werden gebouwd. Toen schakelde hij over naar Mi Amigo omdat de muziek beter aansloot bij de luisteraars. André was ook de organisator van de beurs voor verzamelaars eerst in ’t Fabriekse en later in ’t Zonnerad.

Ziekte

In 2009 werd André ziek. De ziekte overwoekerde zijn lichaam, maar André ging moedig door. Het werd een tocht van ziekenhuis naar ziekenhuis Hij durfde er open over praten. Tot op het einde was hij bezig met muziek. Na een lange strijd is hij op 19 januari bezweken aan zijn ziekte. André Deleu zal na zijn pionierswerk voor de lokale radio zeker niet vergeten worden. Medewerkers van destijds praten nog over de mooie tijd.

André was de partner van Brigitte Vandevyvere. Hij is de vader van Tinneke, Gino en Chantal Deleu – Garreyn en familie, Mario en Marijke Deleu – Corneillie en familie, Gwiny en Luc Deleu – Sioen en familie, Peter en Ilse Deleu – Marquant en familie, ( †) Christophe Deleu en stiefvader Lieven en Dorothée Neirynck – Taillieu en familie, Steven Neirynck en familie, Renaat en Catharina Neirynck – Spitaels en familie.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Sint-Audomaruskerk in Passendale op zaterdag 25 januari om 10.30 uur. Later krijgt de urne van André een plaatsje in zijn vertrouwde omgeving.