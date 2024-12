Stichter van Gilgemyn Recycling André Gilgemyn (88) is overleden

In woonzorgcentrum Marialove in Heestert is gewezen ondernemer André Gilgemyn (88) onverwacht overleden. Hij was de stichter van Gilgemyn Recycling, een familiebedrijf met momenteel in de Nijverheidslaan in Gullegem de derde generatie aan het roer. Het is ontstaan in de jaren ’60 uit de Wevelgemse vlasnijverheid.

Gilgemyn Recycling is gelegen op het industrieterrein Gullegem-Moorsele en telt een twintigtal medewerkers. Zaakvoerder is Wim Gilgemyn, een neef van de stichter. Elk jaar wordt er door Gilgemyn Recycling meer dan 100.000 ton aan papier, karton en plastiek ingezameld. Deze gigantische hoeveelheid wordt gesorteerd, opgeperst en opnieuw verhandeld binnen België, maar ook elders in Europa en Azië, waar deze materialen een nieuw leven krijgen. Men biedt eveneens containerdiensten en -transport aan voor diverse bedrijfsafvalstromen.

Dappere wielertoerist

André was destijds lid van wielertoeristenclub de Tinekesvrienden uit Sint-Katrien Heule en fietste in juni 1997 met negen andere dappere wielertoeristen naar Lourdes, een trip van 1.200 kilometer die men in een week aflegde.

Hij was jarenlang een trouwe deelnemer aan de bebloemingsactie in Wevelgem, een organisatie van de plaatselijke afdeling van Volkstuin.

André Gilgemyn werd geboren in Wevelgem op 22 juli 1936 en was de echtgenoot van Sonia Lafosse. Hij woonde in de Bieststraat en was de vader van twee kinderen: Nathalie en Heidi. Er zijn daarnaast vijf kleinkinderen.

Een laatste groet kan in uitvaartcentrum Leiekant in de Rekkemsestraat 83 in Marke tot en met donderdag van 16 tot 18 uur. Het afscheid vindt plaats op zaterdag 21 december om 11 uur in de Sint-Hilariuskerk in Wevelgem. Bloemen noch kransen.