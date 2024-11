Stichter van Discobar Studio Classic Gerard Despodt (84) overleden

Leffingenaar Gerard Despodt overleed op 84-jarige leeftijd, na lange ziekte.

Gerard was getrouwd met Violette Steen (+ 1995) en was de vader van vier kinderen: Chantal, Kurt (+ 1991), Steve en Hans. Hij was ook opa van vijf kleindochters. Gerard was tot zijn 52 jaar actief bij de CM. Gerard was politiek actief als OCMW-raadslid bij de CVP. Muziek en voetbal waren zijn grote passies. Hij was vooral bekend als de ‘stichter’ van Discobar Studio Classic, waarmee hij in de hele kustregio actief was.

Op sportief gebied was Gerard voorzitter van VV Leffinge en bestuurslid bij Gold Star Middelkerke. Hij zat mee aan tafel voor de fusie Gold Star en VV Leffinge, later ook met SK Spermalie. De plechtige uitvaart van Gerard Despodt vond plaats op zaterdag 2 november in de aula van Begrafenissen Cornelis in Westende. (FRO)