‘Staftje’ (94) van De Verloren Hoek in Brugge overleden

De Verloren Hoek is in rouw. Op 30 oktober is Gustave Alloo overleden op 94-jarige leeftijd. Staftje was vele jaren burgemeester bij De Verloren Hoekfeesten en bestuurslid in het Feestcomité van de Verloren Hoek.

Gustave Alloo werd geboren op 4 oktober 1930 in Brugge. Hij werkte eerst als wegenarbeider bij de aannemer Blanckaert en later als lasser op de scheepswerven in Moerbrugge. Gustave hielp ook mee in de café De Verloren Hoek, die zijn echtgenote Jacqueline Blancke negen jaar lang uitgebaat heeft. Gustave, beter gekend als Staftje, was vele jaren burgemeester bij De Verloren Hoekfeesten en bleef ook steeds bestuurslid in het Feestcomité van De Verloren Hoek.

Vorig jaar in augustus was het nog groot feest voor zijn platina huwelijksjubileum. Staftje was vader van drie kinderen en grootvader van vier kleinkinderen. Sinds kort verbleven hij en zijn echtgenote in woonzorgcentrum De Vliedberg in Sint-Pieters, waar hij door iedereen graag gezien was. Hij kon boeiend vertellen over de wijk en de jaarlijkse feesten.

De afscheidsplechtigheid is gepland op donderdag 7 november om 11 uur in het crematorium De Blauwe Toren in Brugge. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan.