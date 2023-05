Sportliefhebber Joseph Watteny overleden

Joseph Watteny werd geboren in Tielt op 17 september 1946. Vol liefde, omringd door zijn geliefden is hij thuis na een moedige strijd zachtjes ingeslapen op donderdag 11 mei in Ruiselede.

Joseph was gehuwd met Erna Blyaert. Hij was de vader van zoon Carlo, gehuwd met Charlene Vandevelde en de opa van Laila, Seté en Mats.

Sport in het hart

Tijdens zijn actieve loopbaan werkte Joseph Watteny bij de firma Socoter in Aalter, bij Vuylsteke in Meulebeke en bij Quitijn. Ten slotte werd hij verkoper van bouwmaterialen. In 2004 ging hij met brugpensioen. Jozef was sportief en droeg de sport in zijn hart. Hij was voorzitter van de gemeentelijke sportraad in Ruiselede, secretaris van vinkenmaatschappij De Lichtzangers, bestuurslid van Belgian Cycling afdeling West-Vlaanderen, bestuurslid van West-Vlaanderen Cycling Tour, ploegleider en bestuurslid van wielerploeg De Molenspurters uit Meulebeke, parcoursbouwer van de Berencross Meulebeke, lid van de vriendenschietclub Desperato’s Meulebeke en lid van de Boskantschutters Langemark.

Uitvaart

De uitvaartplechtigheid vond plaats in parochiekerk O.-L-Vrouw ten Hemelopneming in Ruiselede op 19 mei om 10.30 uur. Daarna kreeg zijn asurne een plaats bij zijn echtgenote in de Kruiswegestraat.