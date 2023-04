Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis in diepe rouw na plots overlijden van leraar Duits Dave Wybouw (43)

Het Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis is in diepe rouw. Onverwachts is leraar Duits Dave Wybouw overleden. De uitvaart vindt plaats op vrijdag 7 april in het crematorium De Blauwe Toren in Brugge.

“We leven mee met Daves echtgenoot Matthias en de familie. We wensen hen veel sterkte en moed toe.” Met deze boodschap eert de directie van het Sint-Andreaslyceum zijn leraar Duits Dave Wybouw, die onverwachts op 31 maart overleed.

Gedreven leraar

“Dave, een gedreven leraar Duits, altijd te vinden voor een pittige discussie met de leerlingen en de leerkrachten over maatschappelijke problemen. Steeds op post bij de vele activiteiten van SASK, een enthousiaste begeleider van de schoolreizen naar Londen en Wales, drijvende kracht achter vele culturele activiteiten op school. We zullen je missen, maar nooit vergeten.”

(lees verder onder de Facebookpost)

Die boodschap liet SASK-directeur Joost Laeremans posten op de sociale media van de school. Dave Wybouw zag het levenslicht op 14 augustus 1979 in Brugge, volgde zijn humaniora in OLVA Assebroek en behaalde een master aan de Universiteit Gent. Hij huwde op 12 april 2018 met Matthias Baten in het Brugse stadhuis. Zij woonden in Male. Aan de diepbedroefde echtgenoot van Dave Wybouw en zijn familie biedt onze redactie haar oprecht medeleven aan.