Serviceclub Kiwanis in rouw na overlijden ex-voorzitter Koen Verhaeghe (57) uit Geluwe: “Zijn nalatenschap zal altijd bij ons blijven”

Na een moedige, maar oneerlijke strijd is Koen Verhaeghe (57) thuis in Geluwe overleden. Hij was onder meer ex-voorzitter van serviceclub Kiwanis Wervik Tabaksstreek. “Hoewel we wisten dat hij ernstig ziek was, komt zijn overlijden toch sneller dan verwacht en laat het ons allen diep geraakt achter”, aldus voorzitter Marc Goemaere.

“Koen heeft zich met passie ingezet voor Kiwanis Wervik Tabaksstreek en voor al onze projecten en initiatieven. Hij zal gemist worden, maar zijn nalatenschap zal altijd bij ons blijven.”

Koen was heel joviaal en had een ruime vriendenkring. Hij was een harde werker. Van opleiding was Koen elektricien en begon als zelfstandige. Nadien legde hij zich toe op het kopen en verbouwen van woningen en flats.

Zijn echtgenote Dorine Goemaere is zaakvoerster van Zonnecenter Bodysun en accessoires op de hoek van de Beselarestraat en Kloosterstraat in Geluwe. Hij was de papa van twee kinderen: Margaux en Clémence.

De uitvaart gaat door op zaterdag 16 november om 14 uur in de Sint-Diontsiuskerk.