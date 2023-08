Seizoensarbeider overlijdt op veld in Ieper: “Hij is onwel geworden”

Op een veld bij het Ieperse dorp Boezinge is een seizoensarbeider onwel geworden. De man overleed ter plaatse.

De hulpdiensten moesten woensdagnamiddag uitrukken naar de Diksmuidseweg bij de Ieperse deelgemeente Boezinge. Ter hoogte van een akker was een Poolse seizoensarbeider onwel geworden. Er werd nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten.

Natuurlijk overlijden

Brandweer Westhoek kwam ter plaatse met een rode tent om het lichaam af te schermen van de weg. Enkele uren later werd de site vrijgegeven.

“De man, geboren in 1969, is onwel geworden”, bevestigt het parket van West-Vlaanderen. “Vermoedelijk heeft hij iets aan zijn hart gekregen. Het is zeker een natuurlijk overlijden.” (TP)