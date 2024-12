Rosette Porta, consul-generaal van Monaco, onverwacht overleden

Dit weekend is Rosette Peeters Porta op 76-jarige leeftijd overleden. Ze was jarenlang consul van Monaco en een bekend figuur in Oostende. Ze schonk de badstad het borstbeeld van prinses Grace en kende prins Albert van Monaco persoonlijk.

Rosette Peeters werd geboren op 12 juni 1948 in Neeroeteren. Aan de Zeewacht zei ze in 2021 over haar jeugd: “ Ik kom uit een heel bourgeoise familie, mijn grootvader en overgrootvader waren al dokter en burgemeester in Neeroeteren. We woonden er in een prachtig herenhuis met grote tuin. Mijn mama is een heel moedige vrouw geweest, zeker nadat mijn papa op zijn 50ste overleed. Zij heeft de vijf kinderen opgevoed. We hebben magere tijden gekend.” De Limburgse leert via haar zus rechter Felix Porta kennen. Ze huwden in 1979 en Rosette verhuisde naar Oostende. Ze nam de naam van haar man over en is bij de Oostendenaars zo bekend. Haar verschijning ging nooit onopgemerkt, vroeger kwam dat ook door soms opvallende outfits.

Consul

In 1984 volgde ze haar schoonvader Leo Porta op als consul van Monaco. Daarover zei ze aan De Zeewacht : “Mijn schoonvader Leo Porta was al in de jaren 30 tot consul van Monaco benoemd door prins Louis II. Dat kwam door relaties die hij er had. Hij was ook advocaat, volksvertegenwoordiger en schepen van de stad Oostende. Mijn man en zijn broer André waren al viceconsul, maar mijn man mocht geen consul worden omdat hij rechter was. In de laatste zes, zeven jaar van zijn leven heb ik voor mijn schoonvader gezorgd. Hij heeft ervoor gepleit dat ik hem mocht opvolgen, maar het is Monaco dat beslist.” De titel van (ere)consul wordt gegeven aan burgers (niet-diplomaten). In 2009 kreeg ze de titel van (ere)consul-generaal omdat ze de festiviteiten rond 50 jaar jumelage tussen Oostende en Monaco zo goed had begeleid. In 2012 overleed haar man; enkele jaren later moeder en 4 jaar geleden haar zus. Het echtpaar had geen kinderen.

Oostende-Monaco

In haar hele loopbaan als consul was Rosette Porta vaak te gast in Monaco; ze kende prins Albert II persoonlijk. “Ik zat al meerdere keren met hem aan tafel. Hij is zò lief, zò vriendelijk. Bijzonder charmant! Elk jaar nodigt de prins me uit op een gala-avond met diner en plechtigheid in de kathedraal. Wij waren ook te gast op het huwelijk van prins Albert en prinses Charlène in 2011. Ik mag de prins mijn vriend noemen. Bij elke ontmoeting krijg ik een warme embrassade en noemt hij me chère amie.”, vertelde ze in een Mercatorgesprek.” Ze zei toen dat het consulaat in Oostende wilde houden maar gaf recent zelf aan dat ze omwille van haar leeftijd, wou stoppen.

Mooie herinneringen

Jo Dielman, ceremoniemeester van de stad Oostende, werkte nauw met Rosette Porta samen voor de feesten rond 50 jaar jumelage in 2008. Hij reageert : “Dat was een heel aangename en vriendelijke vrouw. Tijdens de jumelage zag ik van nabij dat ze prins Albert van Monoaco echt wel goed kende. Zij was drijvende kracht achter de stedenband tussen Oostende en Monaco.” Hij zag haar in oktober ook op de ontvangst van de delegatie van Monaco. “Het was een hartelijke vrouw en men was er steeds welkom. Oostende verliest met mevrouw Porta echt wel een figuur.”

Kunstliefhebber

Rosette Porta had een grote interesse in kunst en was vaak aanwezig op vernissages. Naar aanleiding van de 50-jarige jumelage tussen Oostende en Monaco in 2008 liet ze kunstenares Josiane Vanhoutte een buste maken van prinses Grace van Monaco (1929-1982). Die werd door prins Albert II van Monaco ingehuldigd in juni 2008 met een grote plechtigheid op het Monacoplein. Tot op vandaag prijkt de schenking van Rosette Porta op het plein aan de westelijke kant.

Ontvangst

Rosette Porta bleef zeer nauw betrokken met Monaco en liet geen gelegenheid onbenut om de bijzonder band tussen Oostende en Monaco in. Begin oktober was ze nog aanwezig op een ontvangst van een delegatie uit Monaco. Dat gebeurde in het kader van de stedenband die Oostende al sinds 1958 heeft met Monaco. Oostende haalde die band nauwer aan : er was een opruimactie op stranden op vraag van Monaco. Rosette Porta was ook nauw betrokken bij de ontvangst van de Monegasken. Het zou één van haar laatste publieke optredens worden.

Burgemeester reageert

Ook burgemeester John Crombez reageert: “Met droefheid vernemen we het overlijden van mevrouw Porta, ereconsul-generaal van Monaco in België. Oostende en Monaco verenigden zich nauwer, als jumelage tussen de Parel van de Middellandse Zee en de Koningin der Badsteden. Vanuit het ereconsulaat van Monaco in Oostende zorgde mevrouw Porta altijd voor een verbindende rol in de goeie relaties tussen onze kuststeden. Ze was een gekend en geliefd figuur in Oostende, immer begaan met het welzijn van de mensen en wakend ook over het mooie van Oostende en de verwijzingen naar Monaco, ook in het Oostendse straatbeeld.”

Uitvaart

Er zijn voorlopig geen gegevens bekend over de uitvaartplechtigheid. Over de opvolging van Rosette Porta zal het Prinsdom Monaco beslissen.