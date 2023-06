Ronny Verheye van Feestcomité Harelbeke plots overleden: “Groot voorbeeld voor ons allen”

Ronny Verheye, de jarenlange medewerker van het Feestcomité Harelbeke, is plots overleden. Ronny werd 68.

Ronny Verheye is afkomstig uit Ingelmunster en woonde in Harelbeke. Hij is geboren op 6 augustus 1954. “Zijn glimlach, zijn door en door goedheid, zijn jovialiteit en loyauteit zijn een ongelofelijk voorbeeld voor iedereen. Op dit moment overheerst een gevoel van groot verlies en diepe verslagenheid, we zullen je ongelofelijk hard missen vriend Ronny”, luidt het bij het Feestcomité.

Altijd klaar om te helpen

“Ronny is een groot voorbeeld voor ons allen, het gemis is groot. We zijn dankbaar voor de zeer veel mooie momenten met onze maat”, zegt bestuurslid Cleve Mahieu. “Het doet pijn een lid van ‘De Feestfamilie’ te verliezen. Een vriend en warm persoon. Joviaal, altijd klaar om te helpen, sympathiek, nooit verlegen om een grapje te maken, de cola tussen de rumdrinkers. Ronny, copain, rust zacht. Ik zal je missen”, aldus voorzitter Collin Casier.