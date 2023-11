Romain Verniest stak zijn ziel en zaligheid in oud-strijdersbeweging

Op maandag 16 oktober is Sijselenaar Romain Verniest overleden op 87-jarige leeftijd. Verniest, die zijn hele loopbaan op een scheepswerf in Moerbrugge werkte, genoot veel bekendheid en waardering omwille van zijn inzet voor de oud-strijdersbeweging.

Romain Verniest werd geboren in Sijsele op 12 december 1935. Hij zou zijn hele leven in Sijsele blijven wonen. Zijn moeder had er een kruidenierswinkeltje en zijn vader werkte als houtbewerker op dezelfde scheepswerf in Moerbrugge waar hij zelf ook zijn hele loopbaan zou werken. Anders dan zijn vader werkte hij er niet met hout, maar in de elektromechanica.

Romain trouwde met Lea Sierens en samen kregen ze drie kinderen: Ludo (+), Brita en Bruno. Het nageslacht bestaat verder uit vijf kleinkinderen.

Knutselhok

“Ik herinner me dat mijn vader heel vaak aan van alles en nog wat aan het knutselen was, in een hok bij ons in de tuin”, zegt Brita, die psychologe is. “Net als mijn broer, die ingenieur geworden is, was hij dus heel technisch aangelegd. Naar mij toe was hij heel beschermend. Zo bracht hij me altijd op zondag naar mijn studentenkot in Gent. Hij vond dat een meisje niet alleen langs straat moest lopen… (lacht).”

“Mijn vader was ook bekend en werd gewaardeerd omwille van zijn inzet voor de oud-strijdersbeweging. De jaarlijkse herdenking aan het vredesmonument aan ’t Molentje in Moerkerke, waar een slag uit de Tweede Wereldoorlog in herinnering wordt gebracht, is een verdienste van hem. Hij stond ook met plezier in voor het onderhoud van herdenkingsmonumenten en hield zich samen met de heemkundige kring ook bezig met het in ere herstellen van de Sareptakapel. Op Sijsele Kermis organiseerde hij jarenlang telkens een tentoonstelling met oude foto’s en andere documenten over Sijsele en omgeving. En ook met het herstellen en oppoetsen van oude straat- en plaatsnaamborden hield hij zich bezig. Een stuk van zijn indrukwekkende collectie is trouwens geschonken aan Damme.” De redactie biedt haar medeleven aan de familie aan. (PDV)