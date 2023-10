Roger Defoort op 95-jarige leeftijd overleden: “Barco en zijn publiciteitsbus waren zijn leven”

Elke rechtgeaarde wielerliefhebber heeft hem in de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw gekend: Roger Defoort die met zijn grote publiciteitswagen op alle koersen in de streek en ver erbuiten aanwezig was. Op 95-jarige leeftijd is Roger vorige vrijdag in zijn woning in de Stadelaan in Heule overleden. “Hij had nog zo gehoopt zijn 100ste verjaardag te halen”, zegt zoon Christ die bij hem inwoonde. “Het heeft niet mogen zijn.”

Roger, in Kortrijk geboren op 23 juni 1928, was weduwnaar van Jacqueline Bonte die in 2017 overleden is. Ze waren 65 jaar getrouwd. Hij bracht zijn jeugd door op Overleie. Zijn vader was meubelmaker, zijn moeder heeft nog een café uitgebaat. Hij volgde lager onderwijs bij de Broeders van Dale op Overleie en studeerde dan voor automecanicien aan het VTI. Hij werkte toen al af en toe bij een garage en vertelde later graag dat hij nog aan de Minerva van baron de Bethune gesleuteld heeft. Eerst heeft hij bij Vandewiele in Marke gewerkt, maar kon nadien aan de slag bij Barco. Hij zou er blijven tot aan zijn pensioen.

‘B.A.RRRRCO’: vele wielerliefhebbers zullen zich nog de manier herinneren waarop hij aan de micro in zijn reportagewagen reclame maakte voor zijn werkgever. Na een examen waarin hij met glans slaagde, werd hij chauffeur van de 11 meter lange publiciteitsbus van de Kortrijkse firma. “Zijn bus en Barco waren zijn leven”, zegt zoon Christ. “In de week leverde hij tv-toestellen, in het weekend was hij op pad met zijn bus met geluidsinstallatie naar de wielerwedstrijden. Hij heeft voor Barco ook nog tv-antennes geplaatst. Hij was heel handig op alle gebied. Hij kon metselen en met hout werken; alleen schilderen deed hij niet…”

Ontelbare grote wielervedetten heeft Roger Defoort (micro in de hand tweede van rechts) in zijn tijd ontmoet en voor zijn micro gehaald. Hier zien we hem rond 1975 met Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck en Felice Gimondi. © GF

Bijna 25 jaar heeft Roger Defoort met de Barco-showwagen getoerd, naar schatting zo’n miljoen kilometer. Hij ontpopte zich tot rascommentator en heeft heel wat grote wielrenners uit zijn tijd kunnen interviewen, zoals Eddy Merckx, Lucien Van Impe, Roger De Vlaeminck of Freddy Maertens. Het was ook nog de tijd van de gadgets die uitgedeeld werden. Toen hij in 1983 met pensioen ging, bleef hij actief als commentator op de speedway-autocircuits, vooral in Waasten en Ruisbroek. Hij ging hiermee nog door tot zijn tachtigste… Met zijn echtgenote reisde hij met de auto ook graag door Europa en 30 jaar lang was Mallorca hun geliefde vakantiebestemming.

Cineast

Daarnaast had Roger ook muzikaal talent. In zijn jonge jaren speelde hij piano en orgel, ook op café, onder meer in ‘t Pirroen en danszaal Bolsius, waar hij zijn vrouw Jacqueline leerde kennen. Vanuit Barco was hij ook geïnteresseerd in camera’s en zo heeft hij als amateurcineast in Kortrijk allerlei grote werken gefilmd. “Toen men in 1994 de parking onder het Schouwburgplein aanlegde, ging hij elke dag de vorderingen vastleggen”, zegt zoon Christ, “en hij mocht dan mee onder de grond. Hij is ook tot het laatst mee geweest met moderne technische evoluties, van tablet en gsm tot bluetooth!”

Roger was vader van vier kinderen: Jean-Marie (met Kathy Demeulenaere, Poperinge), Carmen (met Bertrand Demets, Heule), Jean-Paul (met Pascaline Huysentruyt, Kuurne) en Christ (Heule). Hij had drie kleinkinderen en er zijn vijf achterkleinkinderen.

De uitvaart vindt plaats op donderdag 12 oktober om 10 uur in de Sint-Elooiskerk in Kortrijk. (NOM-Begr. Bloyart/Sereni)