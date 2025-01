Roger Arteel, gewezen studiemeester-opvoeder VMS en theaterrecensent, overleden

Roger Arteel is op 31 december 2024 op 89-jarige leeftijd overleden. De Roeselarenaar was vroeger studiemeester-opvoeder aan de VMS in Roeselare en theaterrecensent voor onder andere Knack en Radio 2 West-Vlaanderen.

Roger Arteel werd in Roeselare geboren op 6 mei 1935 en overleed er op 31 december 2024. Hij was de echtgenoot van Arlette Bossuyt en de papa van Inge (Anja Van Impe) en Brecht (Astrid Kasbergen).

Tot 1990 was Roger studiemeester-opvoeder aan de VMS in Roeselare. Daarnaast was hij theaterrecensent voor onder andere Knack en Radio 2 West-Vlaanderen. Lang geleden was hij ook actief als medewerker voor De Weekbode.

Hij leverde ook theaterbijdragen aan diverse tijdschriften en magazines. Zijn interviews met theatermensen bundelde hij in ‘Ongeschminkt’ en diverse teksten over theater in ‘Verkavelde Scène’. Voor zijn 80ste verjaardag publiceerde Roger onder de titel ‘Beperkt Houdbaar’ zijn eerste poëziebundel.

De uitvaartdienst vindt plaats in intieme kring, waarna de asuitstrooiing volgt op de strooiweide van de nieuwe stedelijke begraafplaats in Roeselare.

Er is een online rouwregister op www.commeyne.be.