Reken- en geheugenwonder Gabriël Minne overleden

In Brugge is ‘rekenwonder’ Gabriël Minne overleden. De man raakte in de jaren ‘80 en ‘90 bekend als reken- en geheugenperformer. Hij werd 79 jaar.

Gabriël Minne werd op 17 juni 1945 in Oostrozebeke geboren en raakte in de jaren “90 bekend met tal van stunts rond hoofdrekenen en geheugen. Zo slaagde hij erin om van 55.000 woorden te zeggen op welke pagina van het woordenboek ze stonden. Hij kon ook maar liefst 1.000 decimalen van het getal pi opzeggen. Hij pakte graag uit met zijn talent in tv-shows en op spelavonden of andere evenementen.

Gabriël was getrouwd met Andrea Huvaere en had drie kinderen, twaalf kleinkinderen en een achterkleinkind. Hij overleed op 25 november thuis in Brugge.

De uitvaart van Gabriël Minne vond plaats op zaterdag 30 november in de Heilige Magdalenakerk in Brugge.