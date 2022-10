Reder en visser Gilbert Desaever overleden

De Nieuwpoortse visserij is in rouw, want op 12 oktober is reder/visser Gilbert Desaever overleden.

Gilbert werd geboren op 5 oktober 1943 in Nieuwpoort en was als jongeling al bezeten van de zee en de visserij. Hij stamde dan ook uit een vissersfamilie. Gilbert was pas 14 jaar toen hij al meevoer met het schip, de N740, van zijn grootvader. Ook de vader van Gilbert was verknocht aan de zee en voer uit met de N590, een schip die later in handen kwam van Gilbert.

Gilbert en zijn zoon waren later actief op de N93 Aalscholver, een schip dat momenteel nog steeds vaart. Gilbert voer het laatst uit met de N93 in juni 1999. Gilbert Desaever was gehuwd met Francine Coulier en vader en grootvader. De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 19 oktober in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Nieuwpoort om 10 uur.