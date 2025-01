Raymond Clerick (102), stichter van ’t Nieuw Blaadje, uit Menen overleden

In Menen is Raymond Clerick (102) in zijn vertrouwde omgeving overleden. Hij was de stichter van ’t Nieuw Blaadje dat wekelijks verschijnt in Menen, Lauwe, Rekkem en ook een deel van Wervik, Geluwe en Wevelgem.

Het publiciteitsblad bestaat ondertussen al maar liefst 68 jaar. De administratieve zetel bevindt zich in de Fabiolaan in Menen.

Raymond Clerick werd geboren in Menen op 7 februari 1923 en was de echtgenoot van Cecile Vuylsteke. Hij was de vader van drie kinderen Philippe, Bernard en Alex. Er zijn daarnaast drie kleinkinderen.

Het afscheid gaat door op woensdag 15 januari om 10.30 uur in de Sint-Vedastuskerk in de Rijselstraat in Menen