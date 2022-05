Priester Frans Verhelle (78) uit Gits in Brazilië overleden

Op zaterdag 7 mei is de West-Vlaamse priester Frans Verhelle in Brazilië overleden. Hij was de graaggeziene pastoor van Gits toen hij in 1998 op 55-jarige leeftijd besloot om een jarenlange droom waar te maken en in Brazilië te gaan werken onder de allerarmsten.

Hij zou er nog meer dan 20 jaar zijn beste krachten wijden aan gehandicapten en armen. In december 2021 kreeg hij van het Vaticaan voor zijn inzet de eretitel van Prelaat van de Paus en mocht hij zich Monseigneur noemen.

Frans Verhelle is op 4 juni 1943 in Torhout geboren maar groeide op in Oostende. In 1969 werd hij tot priester gewijd. Hij studeerde aan het Latijns-Amerikaans College in Leuven omdat hij naar Zuid-Amerika wilde vertrekken.

Toen zijn vader overleed, besloot hij om dit niet te doen. Hij behaalde daarna een licentie in de pedagogische wetenschappen. Hij was enkele jaren medepastoor in Ingelmunster en daarna leraar aan het VTI in Kortrijk.

In 1975 werd hij in Kortrijk directeur van het Vrij Instituut voor Buitengewoon Beroepsonderwijs (VIBBO) in Kortrijk (later De Lage Kouter) en verbonden aan De Branding in Heule. Hij was ook inspecteur godsdienst van het BUSO en diocesaan coördinator voor de pastoraal in de gehandicaptenzorg.

Geliefde pastoor in Gits

In 1989 werd hij pastoraal verantwoordelijke in het Dominiek Savio Instituut in Gits en in 1992 volgde hij dan André De Cuyper op als pastoor van Gits. Hij was in Gits erg geliefd, maar toen zijn moeder overleed, wilde hij toch zijn vroegere droom realiseren.

Een bevriend priester, de Oost-Vlaming André De Witte (in 2021 overleden, red.), was bisschop geworden in het Noord-Braziliaanse bisdom Ruy Barbosa (provincie Bahia) en in 1998 vertrok Frans Verhelle als ‘priester in zending’ naar Brazilië.

Vanuit zijn contacten met de bewoners van Dominiek Savio in Gits wilde hij er zich inzetten voor gehandicapten die er moeten overleven in de armste samenlevingen. Hij werd er diocesaan coördinator voor de pastoraal in de gehandicaptenzorg. Hij was er nog maar een jaar toen hij overvallen werd en met de dood bedreigd werd. Voor hem geen reden om het op te geven.

Steun uit West-Vlaanderen

Naast heel wat andere initiatieven – zoals scholen en jeugdclub voor doven – stampte hij in 2014 ‘Podes’ uit de grond, een intussen sterk uitgebouwd project voor kinderen en volwassenen met een beperking. Hij werkte ook mee aan een ontwenningsproject voor drugsverslaafden. Hij kreeg heel wat steun vanuit Oostende en Gits en ook van de provincie West-Vlaanderen.

Padre Frans of Monsenhor Francisco kampte al een tijd met diabetes en kwam de voorbije jaren geregeld naar België om insulinespuiten te halen, maar definitief naar België terugkeren, daar dacht hij niet aan. Eind maart werd hij in het ziekenhuis van Feira de Santana opgenomen en vorige zaterdag is hij er overleden.

’s Anderendaags al had zijn uitvaart plaats in Mundo Novo waar hij ook begraven werd. Er is op woensdagavond 15 juni om 19 uur in de parochiekerk van Gits een nagedachtenisdienst.

(NOM)