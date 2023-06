Populaire Kortrijkse oud-cafébaas Kurt Deleu (62) overleden

In het AZ Sint-Jan in Brugge is de bekende Kortrijkse oud-cafébaas Kurt Deleu op 62-jarige leeftijd overleden. Hij was destijds vooral erg populair als uitbater van café-bistro Saaz op de Kortrijkse Grote Markt in Kortrijk waar hij 17 jaar achter de toog stond. Sinds enkele jaren woonde hij op een flat in Wevelgem.

Kurt is op 15 februari 1961 in Kortrijk geboren. Zijn vader Johnny, die destijds marinier was, is nog maar drie jaar geleden door corona overleden in het wzc Ter Melle in Heule. Zijn moeder is al langer overleden. Ze woonden vroeger in de Pervijzestraat in Kortrijk en in Harelbeke. Kurt was eerst thuiswerkend goudsmid. In de jaren 90 begon hij met de uitbating van de amusementshal Playworld in de Doorniksestraat in Kortrijk (waar nu het sociaal restaurant Vork is). Nadien heeft hij met zijn toenmalige partner een paar jaar de cafetaria van het jeugdcentrum in Waregem uitgebaat.

Saaz

Vanaf 2000 werd Kurt dan uitbater van café-bistro Saaz in Kortrijk. Het was nog een echt volkscafé met de goedkoopste pintjes van de Grote Markt. Ook het interieur was speciaal, met bierpotten aan het plafond en oude kaders en andere antieke snuisterijen. Ook bijzonder was de kaketoe die hij hield. De vogel was een echte attractie. “Hij zei altijd dat hij meer van dieren dan van mensen hield…”, zegt stiefzoon Cédric Vandendriessche. Op 56-jarige leeftijd nam Kurt afscheid van café Saaz.

Lymfeklierkanker

Kurt, die ook nog in de Wielewaallaan en de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk gewoond heeft, werkte daarna nog als taxichauffeur in het weekend en in de week in het bedrijf AVL Metal Powders tot zijn gezondheid het niet meer toeliet. Fotografie was een hobby en hij werkte geregeld mee aan de nieuwswebsite KR-Nieuws. Een klein jaar geleden werd lymfeklierkanker vastgesteld. Omdat hij daar het best behandeld kon worden, werd hij enkele weken geleden overgebracht naar AZ Sint-Jan in Brugge maar het heeft niet meer mogen baten.

Het afscheid heeft plaats op woensdag 7 juni om 11 uur in de aula van het crematorium Uitzicht, gevolgd door de asuitstrooiing op Hoog Kortrijk.

(NOM-Begr. D’haene/Sereni)