Populaire acteur Luc ‘Leire’ Vanoutryve (85) van toneelgroep De Spatjes is niet meer

Minder dan twee weken voor de première van hun nieuwe stuk en net bij de 90ste verjaardag van de toneelgroep van Overleie zijn De Spatjes in rouw door het heengaan van Luc Vanoutryve. Hij blijft onsterfelijk door zijn jarenlange vaste rol als Leire. Hij is dinsdag op 85-jarige leeftijd in het AZ Groeninge in Kortrijk overleden.

Met als titel De Spatjes brouwen ’n stikske was voor Luc Vanoutryve in 2020 een mooi afscheid gepland voor Luc Vanoutryve. Het stuk was als eerbetoon rond zijn figuur gebouwd. Net bij de generale repetitie dook corona op en konden de voorstellingen niet doorgaan. Het is straks op 17 maart de eerste keer na corona dat De Spatjes opnieuw een revue kunnen brengen. Om gezondheidsredenen zou Leire er wel niet meer kunnen bij zijn. Zijn laatste optreden was in 2019 in De Spatjes voeln nattehei. Is een hulde straks niet meer mogelijk, Luc staat wel nog in de kijker in de jubileumbrochure.

Zijn grote passie

Luc Vanoutryve is 26 augustus 1937 als oudste van de zes kinderen in de Kuurnsesteenweg in Kortrijk geboren in het gezin van André Vanoutryve-Coeman. Hij volgde moderne-wetenschappen aan het Sint-Amandscollege. Hij speelde er ook volleybal en werd later secretaris van de destijds glorierijke volleybalclub Ibis. Na zijn legerdienst in 1960 begon hij als bediende bij de Kredietbank in de Leiestraat. Hij is er in 1997 ook met pensioen gegaan.

“Voor mijn vader was toneel een echte passie. Hij was een van de spilfiguren en leefde ervoor” – zoon Kris

Lucs grote hobby werd toneelspelen bij De Spatjes. Al als 20-jarige als student speelde hij voor het eerst mee, eerst in enkele andere rollen zoals de pastoor, op zeker ogenblik dan als Leire, de gepensioneerde pantoffelheld die onder de slof lag bij zijn vrouw… “Leire was zoals verschillende personages van De Spatjes gebaseerd op een vroegere volksfiguur van Overleie die Hilaire heette”, zegt zoon Kris Vanoutryve die zelf ook al vele jaren acteur is – laatst als Bernard de wijkagent – en ook negen jaar voorzitter was. “Voor mijn vader was het een echte passie. Hij was een van de spilfiguren en leefde ervoor. Het is jammer dat de afscheidsopvoering niet is kunnen doorgaan.”

De Spatjes waren een familieaangelegenheid. Naast zoon Kris speelt Lucs vier jaar jongere broer Marc ook al meer dan 50 jaar mee, onder andere als Jante de Gazettepiet, en is vele jaren regisseur geweest.

Ook bij Kortrijkse revue

“Hij zal erg gemist worden,” zegt huidig voorzitter Hilde Callewaert. “Zijn afscheidsstuk zou zijn 59ste geweest zijn! Als Leire heeft hij in al die jaren veel verschillende vrouwen gehad en de laatste jaren speelde ik zijn verzorgster. Hij was zo bekend als Leire dat de mensen mij in het gewone leven soms vroegen: hoe is ’t nog met Leire? Hij was een echt Spatje. We hadden niet gedacht dat hij ons nieuwe stuk niet meer zou kunnen bijwonen.” Het kerstspel dat De Spatjes in december op initiatief van de Sint-Elooisparochie in december brachten, heeft hij wel nog bijgewoond. Hij heeft ook nog bij de Kortrijkse Revue meegespeeld en bij het gezelschap van wijkcentrum De Zonnewijzer.

Bijna diamanten jubileum

In 1964 trouwde Luc met Monique Verhenne. Volgend jaar zouden ze hun diamanten huwelijksjubileum vieren. Zij is de dochter van de Kortrijkse oud-schepen Carlos Verhenne én medestichter van De Spatjes. Zij werkte ook mee achter de schermen. Ze hebben vier kinderen: Bart (met Jasmine Moreel, Heule), Frank (met Cathérine De Bruyne, Waregem), Kris (met Belinda Van Balberghe, Zwevegem) en Els (met Pascal Van Praet, Harelbeke). Hij had elf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Hij woonde vroeger in de Gouden Rivierlaan in Kortrijk, sinds enkele jaren op een flat in Kuurne. Luc was nierpatiënt, was thuis na twee weken in het ziekenhuis maar moest maandag opnieuw opgenomen worden. ’s Anderendaags is hij overleden.