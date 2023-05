Pol Deforche (91) uit Roeselare overleden: “Na het overlijden van ons mama ging het plots wel erg achteruit met papa”

Nog geen maand nadat zijn vrouw Geneviève stierf, is de gekende Roeselarenaar Pol Deforche zaterdagochtend gestorven. Deforche stond mee aan de wieg van basketbalclub Wytewa en schreef ook jarenlang voor de krant.

Basketbalclub Wytewa Roeselare is in rouw na het overlijden van Pol Deforche. Hij overleed zaterdagochtend op 91-jarige leeftijd, ruim drie weken nadat zijn vrouw Geneviève (87) stierf. “Terwijl mama al drie jaar in het woonzorgcentrum verbleef, woonde pa nog in de Ooststraat. Zijn gezondheid ging de voorbije jaren wel wat achteruit, maar we hadden niet verwacht dat hij zo snel zou sterven. Na het overlijden van ons mama ging het plots wel erg achteruit met papa”, aldus zoon Filip die als gemeenteraadslid en uitbater van café ‘De Gezelle’ zelf een gekend Roeselarenaar is.

Basketbal in Roeselare

Pol Deforche was vooral binnen sportmiddens bekend. “Met enkele vrienden stond hij in de jaren’ 50 aan de wieg van Olympic Roeselare, de eerste basketbalploeg in Roeselare. De eerste wedstrijden speelden ze zelf op de Grote Markt. In die tijden werd er vooral buiten gebasketbald. Dat gebeurde later onder andere nabij Park Rodenbach en op het sportstadion in de Spanjestraat”, vertelt Filip.

In 1967 fusioneerde Olympic met Wytewa, de basketbalclub die vanuit het Klein Seminarie was opgericht. “Wytewa had veel spelers, maar geen bestuur. De mensen van Olympic, de oude garde met daarbij onder andere mijn pa, werden het bestuur van Wytewa.” Pol Deforche was zelf de eerste voorzitter van de club en vervulde daarna jarenlang de taak van secretaris. “Maar ook als scheidsrechter en binnen het provinciaal bestuur zou hij zijn steentje bijdragen.”

Verslagen schrijven

De kinderen van Pol en Geneviève kregen de basketsport met de paplepel in. “Door pa basketbalde bijna iedereen in onze familie. De voorbije jaren was hij erg trots op zijn twee kleinkinderen die ook de sport beoefenen.”

Pol maakte jarenlang ook basketbalverslagen voor onder andere het toenmalig Wekelijks Nieuws en De Gazet van Antwerpen. Daarnaast maakte hij onder andere ook verslagen over de Roeselaarse gemeenteraad. “Maar een politieke voorkeur had hij niet.”

Onverwacht

De uitvaartplechtigheid voor Pol Deforche vindt aanstaande vrijdag om 14 uur plaats in de aula van uitvaartzorg Commeyne. “Het recente overlijden van zowel pa als ma moeten we nu even laten bezinken. Van mama hadden we het een beetje zien aankomen, van papa niet. Anderzijds mogen we blij zijn dat ze beiden zo lang hebben geleefd.”