Piet Hardeman op 80-jarige leeftijd overleden: “Heel wat bijgedragen tot de natuur- en wandelbeleving in Heuvelland”

Piet Hardeman is gisteren, dinsdag 30 mei, op 80-jarige leeftijd overleden. In de gemeente Heuvelland was Piet vooral gekend als de regiocoördinator van de vzw Grote Routepaden voor West-Vlaanderen. “Piet heeft heel wat bijgedragen tot de ontwikkeling van natuurbeleving in onze gemeente en zeker tot het wandelen. Hij was telkens zeer gedreven om zijn ideeën waar te maken”, reageert schepen van Toerisme Bart Vanacker.

Piet was beroepshalve leraar Frans lager secundair onderwijs. Zijn eerste drie jaar gaf hij les aan de Humanités Pédagogiques in Kabinda in de Democratische Republiek Congo en daarna aan het Sint-Pauluscollege in Wevelgem. Hij zette zich met veel overgave in voor de zachte recreatie in de Westhoek. Met verf en borstel tekende hij GR-paden uit, met wit-rode streepjes voor de wandelroutes in Vlaanderen en de geel-rode voor de wandelroute in Heuvelland.

Ook ontwierp hij het bekende Tweebergenwandelroute en het Stiltepad, beiden in Westouter. Sinds 1990 was Piet ook de conservator van de Heuvellandse Natuurpuntgebieden.

Digitale mogelijkheden

Vanaf 1988 was Piet voorzitter van de Stichting Marguerite Yourcenar, een vereniging voor natuurbehoud in het Heuvelland. Hij stond verder ook aan de wieg van de vzw Trage Wegen die hij oprichtte in 2002. Vorig jaar nog verscheen van zijn hand de Panoramawandeling. Piet speelde met de routebeschrijving in op de digitale mogelijkheden en bood de wandeling aan via gps-track.

De laatste jaren maakte Piet werk van het opnieuw veilig maken van de GR tussen de Palingbeek en Wijtschatedorp. “Ondertussen is die verbinding gerealiseerd dankzij de uitbreiding van het wandelnetwerk van de provincie”, weet schepen van Toerisme Bart Vanacker.

Van Piet verschenen ook heel wat wandelboeken.