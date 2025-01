Pierre Demeyere (96), gewezen ondernemer en brandweercommandant in Moorslede, is overleden

In woonzorgcentrum Maria Middelares in Moorslede is Pierre Demeyere (96) overleden. Hij was lang geleden brandweercommandant van het vrijwillig korps Moorslede. Begin december 1988 zwaaide hij als luitenant-bevelhebber af.

Frans Vandermeersch volgde hem op. Begin maart 1980 werd Pierre vrijwilliger en doorliep alle mogelijke graden binnen de brandweer.

Pierre was ondernemer en begon begin de jaren 50 in de Breulstraat in Moorslede een bedrijf dat zich specialiseerde in het reinigen en bewerken van vlasklodden, waarmee hij de fundamenten legde voor het heden.

Na een succesvolle carrière droeg Pierre zijn levenswerk over aan zijn zoon Jan die met evenveel passie en gedrevenheid het bedrijf op zich nam, met een visie gericht op voortdurende verbetering. Op vandaag is Demeyere een innovatief bedrijf met gemotiveerde en vakbekwame medewerkers.

Pierre was weduwnaar van Zénaïde Josephina Hillewaert. Ze overleed in 2014. Hij werd geboren in Moorslede op 11 september 1928. Enkele maanden geleden verhuisde Pierre naar het rusthuis. Hij was de vader van vier kinderen Katrien, Franciska, Veronique en Jan. Er zijn daarnaast acht kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.

De uitvaartdienst vindt plaats in de Sint-Martinuskerk in Moorslede op woensdag 8 januari om 10.30 uur.