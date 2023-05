Peter Mesdag, voormalig uitbater van Oud Gemeentehuis in Hulste is overleden

Peter Mesdag (58) is rustig overleden op dinsdag 2 mei in de palliatieve eenheid Ten Oever. Hij was omringd door zijn echtgenote Joke en zijn kinderen. Peter was de voormalige uitbater van café Oud Gemeentehuis in Hulste.

Peter Mesdag, partner van Joke Christiaens, is geboren in Kortrijk op 14 september 1964. Hij is papa van Jelle (32) en Jesper (30) en opa van Manon, Arno, Lou, Oona en Warre. Peter stamt uit een familie van caféuitbaters. Hij is de vierde generatie. Peter werkte eerst in de bouwsector en baatte sinds 1 april 2009 het café Oud Gemeentehuis uit. Hij werd snel een graag geziene en populaire cafébaas. Peter stichtte zijn eigen biljartclub en was een steunpilaar voor zijn vele verenigingen zoals onder meer Hulste for Life en de Oud Gemeentehuisloop. Vorig jaar vatte Peter het plan op om nog twee jaar de zaak te runnen en op zijn 60ste met pensioen te gaan. Hij wilde genieten van zijn pensioen en meer tijd doorbrengen met zijn kinderen en kleinkinderen.

Noodlot

Helaas besliste het noodlot anders: Peter kreeg rond de jaarwisseling de keiharde diagnose dat hij terminale kanker had. In maart liet hij de zaak over en verbleef sinds enkele weken op de palliatieve afdeling Ten Oever aan de Reepkaai. Peter maakte er die laatste weken toch nog iets positiefs van. “De dokter zei me dat ik nog moest meepakken wat ik kan, vooral goede momenten”, zei Peter eerder. Vrienden en klanten kwamen nog op bezoeken, ook de familie en zijn zonen. “Dat deed papa en ons deugd, we zagen hem nog genieten van een goed gesprek”, aldus Jelle en Jesper. Peter overleed op 2 mei omringd door zijn partner Joke en zijn kinderen.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in de Sint-Pieterskerk in Hulste op zaterdag 6 mei 2023 om 10.30 uur. Na de crematie zal de asurn bijgezet worden in het urnenveld op de begraafplaats in Hulste.