“Peter heeft heel moedig gestreden”: KVC JEI verliest na speler Sam Monstrey ook ref en ex-bestuurslid

Het overlijden van centrale verdediger Sam Monstrey is nog niet verwerkt of KVC Jong Eernegem-Ichtegem rouwt alweer. Maandag nam de club afscheid van Peter Hautekeete, scheidsrechter en ex-bestuurslid van KVC Ichtegem.

De uitvaart van Sam Monstrey (32) ligt bij iedereen nog vers in het geheugen. Tijdens een teambuilding van z’n werkgever zakte hij plots in elkaar. Enkele dagen later overleed de jonge papa. De dood van de voetballer van KVC JEI zindert na. Heel wat boezemvrienden speelden jarenlang met hem samen. In de kantine van de vierdeprovincialer wordt een hoekje ingericht waar Sam zal worden herinnerd. “In onze kantine hebben we al een herdenkingshoek voor Stein Vandenberghe die acht jaar geleden het leven liet bij een verkeersongeval”, verduidelijkt voorzitter Rudy T’Jonck. “In dat hoekje gaan we ook Sam Monstrey herdenken. Dat is onze plicht, het enige wat we voor hem nog kunnen doen.”

Scheidsrechter

Dat leed is nog niet geleden of de club moet een volgend overlijden verwerken. Alweer veel te vroeg. Peter Hautekeete streed vele jaren tegen long- en keelkanker. Hij werd slechts 58 jaar. “Ergens in mei zag ik hem een laatste keer”, aldus T’Jonck. “Hij vertelde mij dat hij opnieuw behandeld moest worden. Maar dat hij niet lang inactief zou zijn.” Jammer genoeg keerde de man niet meer terug. Vele jaren floot hij wedstrijden van jeugdploegen van KVC Ichtegem en van andere clubs in de regio. “Peter is ook een tijdje bestuurslid van KVC Ichtegem geweest”, gaat Rudy T’Jonck verder. “Tegen die slepende ziekte heeft hij altijd heel moedig gestreden. Op een bepaald moment leek hij genezen. Jammer genoeg dook de ziekte opnieuw op. Met een delegatie van de club woonden we maandag in Aartrijke de uitvaartplechtigheid bij.” Afscheid nemen van echte clubmensen, het lijkt bij KVC JEI een gewoonte te worden. Al is dat iets wat niemand gewoon wordt. Ook de uitvaart van Sam Monstrey werd door bestuursleden, medespelers, trainers en jeugdspelers bijgewoond. Een afscheid dat zijn boezemvrienden Jason T’Jonck en Lorenzo Degrande heel lang zullen meedragen.

"We zijn vier keer gestart met een minuut stilte. Zoiets kruipt in de hoofden", beseft trainer Dominic Janssens.

Rouwband

“Naar de begrafenis van Sam gingen we allemaal in dezelfde kledij”, vertelt Dominic Janssens, sinds dit seizoen trainer van het eerste elftal van KVC JEI. “Ook heel veel jongeren waren aanwezig. De club liet rouwbanden maken met de naam van Sam en het embleem van de club. Het was aangrijpend.” De fusieploeg verloor een clubspeler en wil hem nog lang herdenken. “Het truitje van Sam gaat iedere wedstrijd mee in de dug-out”, verduidelijkt Janssens. “Sams tweede shirt krijgt een plaats in het herdenkingshoekje in de kantine. Daar ligt ook een boek. Wie wil, kan er iets in schrijven.” Het overlijden van Sam Monstrey kostte zeker punten. Ook al lag de lat voor aanvang van deze competitie bij de nieuwe fusieclub niet hoog. “We zijn vier keer gestart met een minuut stilte”, gaat trainer Janssens verder. “Zoiets kruipt in de hoofden. Waar ik alle begrip voor heb. We begonnen ook vorige week woensdag de thuismatch tegen Hertsberge met een ingetogen minuut.”

Scherper

Dat had een invloed op het begin van de partij, want de bezoekers liepen de eerste tien minuten twee doelpunten uit. “Van nu af aan gaan we toch wat scherper aan wedstrijden moeten beginnen”, weet Dominic Janssens. “Na die 0-2 herpakten we ons goed, verschenen we twee keer één op één met de keeper van Hertsberge. Scoren lukte niet. Toen het kort na de rust 0-3 werd, gingen bij ons de kopjes helemaal naar beneden.” Voor de fusieclub de vijfde nederlaag op rij. Zaterdag staat een verplaatsing naar Zwevezele op de kalender. Die ploeg telt acht punten meer en wordt in vierde B als een van de kandidaten op een eindrondeticket gezien. Jonas Lievens keert terug na een gele strafdag. “Ook Rune Doom zal weer inzetbaar zijn”, vertelt trainer Janssens. “We hadden eigenlijk al meer punten kunnen hebben. In Westrozebeke liepen we 0-2 uit. Via een afgeweken vrijschop kwam de thuisploeg weer in de match. Wij vielen met tien en verloren met 4-2.”