Patricia (55) uit Emelgem sterft tijdens fietstochtje in de Ardennen: “We blijven met veel vragen achter”

De 55-jarige Emelgemse Patricia Vansteenkiste kwam zaterdag om het leven tijdens een fietstochtje in de Ardennen. Voor haar man Stephan Christiaens en hun drie kinderen is het onduidelijk wat er precies gebeurd is. “Fietsen en de wielersport was voor haar erg belangrijk. We blijven over met heel wat vragen”, aldus haar man Stephan.

Patricia Vansteenkiste en haar man Stephan Christiaens trokken er dit weekend op uit naar de Ardennen. Het koppel logeerde in een hotel in La Roche. “Op zaterdag trok ik naar Houffalize waar het Belgisch kampioenschap mountainbike werd verreden”, zegt Stephan.

Patricia besloot om ondertussen een tochtje te maken met haar elektrische fiets. “Ze zou daarna achter komen naar Houffalize.” De uren verstreken echter zonder dat Stephan iets van zijn vrouw hoorde. Hij probeerde haar meermaals te bellen, maar zonder resultaat. “’s Avonds kreeg ik plots telefoon van de politiezone RIHO dat de politie ter plaatse op zoek was naar mij.”

Hartinfarct

Langs een smal weggetje was het ’s middags totaal verkeerd gelopen voor Patricia. Ze was er met haar fiets tegen een boom gebotst. Een passant had haar gevonden en had onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd. Toen zij de Emelgemse de eerste zorgen toedienden kreeg ze een hartinfarct. Alle hulp kwam te laat. Patricia overleed ter plaatse. Stephan en de drie kinderen blijven achter met heel wat vragen. “Patricia was zelf erg sportief. Telkens we op reis gingen hadden we wel onze plooifiets mee. Wat er plots verkeerd is gelopen weten we niet.”

Ontmoet op de koers

Fietsen en de wielersport stonden al jarenlang centraal in het leven van Patricia en Stephan. “Ik heb zelf vroeger nog gekoerst. Patricia ging van kleins af aan mee met haar ouders om naar wielerwedstrijden te kijken. Het is ook daar dat we elkaar ontmoet hebben.”

Maar zelf nadat Stephan stopte met koersen trok het koppel er telkens samen op uit om wielerwedstrijden te volgen. “Vorig jaar hebben we nog een Australische renner in huis genomen. Deze zomer zouden we vele namiddagen samen naar de koers gaan. We hielpen daarbij ook waar nodig. Drinkflessen aangeven bijvoorbeeld.”

Minuut stilte

Zo woonde het koppel vorige week nog één van de koersen tijdens de kermis in Westrozebeke bij. Stephan, die dit weekend nog door familie vanuit de Ardennen naar huis werd gevoerd, ging maandag terug naar Westrozebeke. Daar werd bij de start van de profkoers een minuut stilte gehouden voor Patricia. “Hoewel ik vroeger koerste was zijn nu minstens evenveel gekend in het peloton.”

Begrafenis in plaats van pensioenfeest

Patricia was aan de slag als administratief bediende bij Vandemoortele Transport Solutions in Izegem, het vroegere Metro. “Inmiddels waren we de voorbereiding gestart op mijn pensioenfeest voor volgend jaar, in plaats daarvan moeten we nu een begrafenis organiseren”, treurt Stephan.