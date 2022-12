Oudste mannelijke Kortrijkzaan (102) overleden

Pater Passionist Frans Praet is overleden. Hij werd 102 en was de oudste mannelijke Kortrijkzaan.

Franciscus Praet is geboren op 18 augustus 1920 in Wichelen als eerste in een gezin van 7 kinderen. Hij ging er naar de lagere school. Daarna deed hij het middelbaar in Kortrijk. Van 1939 tot 1941 studeerde Frans filosofie in Ere bij Doornik. Hij werd ondertussen aangesproken als Frater Allard.

Priester

Frans vervolgde zijn studies theologie in Wezembeek-Oppem en in Diepenbeek (waar hij later les gaf) en was student aan de faculteit Godgeleerdheid in KU Leuven. Zijn priesterwijding gebeurde in 1945 met een eremis op 30 augustus in het klooster van Wichelen. Hij werd in 1945 tot priester gewijd. Als Pater Passionist werkte hij tussen 1950 en 1967 in het Centrum voor Kerkelijke Studies in Leuven en was professor Exegese. In 1969 kreeg hij opdrachten in Amerika waar hij de Vlamingen volgde.

Toen Pater Frans Praet op rust ging, verbleef hij tot 2019 in het klooster in Wezembeek-Oppem. Toen het klooster begin 2020 definitief sloot en de paters naar Kortrijk verhuisden vond Frans, via zijn familie een onderkomen in Woonzorgcentrum Sint-Carolus in Kortrijk in het voorjaar 2020. Daar vierde hij zijn 100e, 101” en in augustus jongsteleden zijn 102e verjaardag.