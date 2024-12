Ouders herdenken hun overleden kinderen in heel West-Vlaanderen op Wereldlichtjesdag

Op Wereldlichtjesdag, ieder jaar op de tweede zondag van december, worden wereldwijd om 19:00 uur lichtjes of kaarsjes aangestoken om overleden kinderen te herdenken. Ook in onze provincie namen verschillende steden en gemeenten deel. Onder andere in Veurne, Maldegem en Lo schenen er lichtjes voor overleden kindjes.

Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een golf van licht die mensen verbindt en hen doet beseffen dat ze niet alleen zijn met hun verdriet.

Mooie teksten en zang in Veurne

De materniteit van AZ West Veurne, ouders van overleden kinderen en Stad Veurne organiseerden samen voor de vierde keer een herdenkingsmoment.

Op zondag 8 december om 18.15 uur was iedereen welkom in het ontmoetingscentrum ‘Callicanes’ in de Zuidkapelweg in Veurne. Het herdenkingsmoment startte met enkele mooie bezinningsteksten, er was ook muziek en zang van het dameskoor Kvinna.

Rond de versierde boom op het grasveld voor het ontmoetingscentrum konden een zestigtal aanwezigen een kaarsje plaatsen in een grote cirkel. Na het kaarsjesmoment kon iedereen nog wat bijpraten bij een kopje lekkere tomatensoep en een herinneringslichtje mee naar huis nemen.

Zeventig gezinnen in Maldegem

Naar aanleiding van de wereldlichtjesdag organiseerde ook Maldegem op zondag 7 december om 17:00 uur een herinneringsmoment voor alle kindjes die in de gemeente zijn overleden.

Een zeventigtal gezinnen namen deel aan het herdenkingsmoment op de sterretjesweide op het Maldegems kerkhof. De plechtigheid werd opgeluisterd met muziek en gedichten.

(JT/LV)