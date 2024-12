Oud-voorzitter van Koninklijke Basket Avelgem Maurice Haerinck overleden

“Met groot verdriet delen wij het nieuws van het overlijden van onze oud-voorzitter en bezieler van KB Avelgem, Maurice Haerinck”, klinkt het bij KB Avelgem. Hij werd geboren op 23 januari 1937 in Beveren-Leie en is gestorven op 8 december in Avelgem.

“4 jaar na de oprichting van Scheldeburcht Avelgem trad Maurice toe tot het bestuur in 1966, hij werd voorzitter van de club in 1994 en is actief voorzitter gebleven tot in 2004. Vanaf 2005 tot 2011 bleef hij deze functie in een waarnemende rol verderzetten. Maurice was niet alleen een toegewijd leider binnen onze club, maar was vroeger ook wiskunde leraar aan het St.-Jan Berchmanscollege te Avelgem. Zijn visie, inzet en liefde voor de sport hebben onze vereniging mede gevormd tot wat ze vandaag is. Wij zijn dankbaar voor zijn 45 jaar onvermoeibare toewijding aan de sport en de herinneringen die hij heeft achtergelaten. Hij zal altijd een bijzondere plaats innemen in de harten van onze clubfamilie. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en dierbaren. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.” (ELD)