Oud-politicus en Veurnse begrafenisondernemer Leon Kesteloot overleden

In Veurne is Leon Kesteloot overleden op 91-jarige leeftijd. Zijn familie, vrienden, het stadsbestuur en vele Veurnaars zullen zich Leon herinneren als een geëngageerd politicus en als de oprichter van ‘Begrafenissen Kesteloot-Vermeylen’ in Veurne.

Leon Kesteloot is geboren en getogen in Veurne. Zijn loopbaan begon als arbeider in de schrijnwerkerij van zijn vader Hector Kesteloot waar er ook lijkkisten werden gemaakt. Zijn enige zoon Dirk schetst het levensverhaal van zijn vader: “In 1973 stichtte hij samen met mijn mama Odette Vermeylen (dochter van meubelmaker Gaston) ‘Begrafenisonderneming Kesteloot’ in Veurne. Midden de jaren ’90 heb ik samen met mijn vrouw, Lut De Raedt, deze zaak overgenomen.”

“In zijn jeugdjaren speelde mijn vader toneel in de Toneelgilde Sint-Lutgardis. Hij voetbalde ook voor KSV Veurne, waar hij later bestuurslid werd. Ik zou durven zeggen dat zijn hobby ‘de politiek’ was. Zijn passie was zijn beroep, namelijk het respectvol verzorgen van een uitvaart.”

Politiek

Leon zette zijn eerste politieke stappen op de lijst ‘Kartel Gemeentebelangen’ in 1976 en behaalde toen 864 voorkeurstemmen. Kartel Gemeentebelangen stond voor de Volksunie, PVV en Onafhankelijken. Leon Kesteloot was van 1977 tot 2000 actief als gemeente- en OCMW-raadslid. Hij werd in 1977 een eerste keer verkozen voor de Volksunie en zetelde in de gemeenteraad tot 1988.

Daarna zette hij zich tot 1995 in binnen de OCMW-raad. Van 1995 tot 2000 volgde een derde en laatste termijn als gemeenteraadslid. Voor deze inzet werd hij beloond met de titel van ereraadslid. In de gemeenteraad wordt zijn werk verdergezet door zijn zoon Dirk.

Vorige week hebben zijn echtgenote Odette, zijn zoon en schoondochter en kleinzoon Pieter samen met familie en vrienden afscheid genomen van Leon Kesteloot.