Oud-journalist en auteur Willy Moons (85) is overleden

Oud-journalist en redacteur Willy Moons (85) uit Wulpen bij Koksijde is overleden. Hij was in de streek niet enkel gekend als reporter van Het Nieuwsblad, maar ook als boekschrijver van Het taboe van Vlaanderen. Dat boek was een vervolg op reportages over de gebeurtenissen in Diksmuide voor en na het dynamiteren van de IJzertoren. Maar Moons was ook een fervent zeiler, en belandde zo met koning Boudewijn in dezelfde boot.

Willy Moons uit Wulpen is niet meer. De oud-journalist en Westhoekredacteur van Het Nieuwsblad overleed op 85-jarige leeftijd. Als redacteur stuurde hij de correspondenten aan en organiseerde hij wekelijks vergaderingen met hen op verschillende locaties in de regio. Hij stond ook bekend om zijn reportages over zeilwedstrijden.

Boeken

Moons was ook auteur van vijf boeken. Zo bracht hij in 2011 onder andere het boek Twee eeuwen gemeenteraadsverkiezingen uit. In dat boek staat een volledig overzicht van de verkiezingen in Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen, vanaf 1795 – toen Napoleon het bestuur van de gemeenten overliet aan gemeenteraden – tot 2006. Lijsten, verkiezingsresultaten, veel en soms hilarische pamfletten, anekdotes, foto’s en de nodige toelichting door de auteur bezorgen de lezer een brok boeiende lectuur

“Wat mij vooral is bijgebleven? Dat de lokale politiek al eeuwenlang een familiezaak is”, zei Moons daarover toen bij de boekvoorstelling. “De boeiendste periode? De strijd tussen de clans Van Buggenhout en Dewulf beheerste tientallen jaren de Koksijdse politiek. Jacques Van Buggenhout (als burgemeester verkozen in 1947, 1952 en 1965, red.) is ongetwijfeld ook één van de belangrijkste burgemeesters geweest. Omdat hij ook senator was, heeft hij zeer veel voor Koksijde kunnen realiseren.”

Willy Moons was in de streek ook gekend als boekschrijver van Het taboe van Vlaanderen. © GF

Een ander boek van hem is Het taboe van Vlaanderen, een boek over de aanslag op de IJzertoren in Diksmuide. In de nacht van 15 op 16 maart 1946 werd de IJzertoren opgeblazen met dynamiet. Daarbij vielen geen gewonden. Wel was het volledige gebouw vernield en sprongen in verschillende huizen in de omgeving ramen. Een jaar eerder had een aanslag al voor schade aan het gebouw gezorgd. De daders zijn nooit gevonden.

Zijn dochter Ellen Moons staat ons te woord vanuit het ouderlijk huis in Wulpen. Ze is tijdelijk in België bij haar mama Jenny Reynaert, de echtgenote van Willy. Ellen woont al 24 jaar in Zweden, waar ze werkt aan de universiteit in Karlstad. Ze herinnert haar vader als een zeer sociaal en nieuwsgierig persoon, vol passie voor zijn interesses. “Hij was historisch zeer geïnteresseerd”, zegt Ellen. “Dan ging hij graven om alles uit te pluizen en alles te onderzoeken. Hij zat dagenlang in de archieven… dat was zeer speciaal aan mijn papa.”

Zeilen met koning Boudewijn

Willy was ook een fervent zeiler. © GF

Willy was ook een fervent zeiler. “Hij heeft zelf nog twee zeilboten gehad waarmee we in mijn tienerjaren op zeilvakanties gingen en aan wedstrijden meededen”, herinnert ze zich. “Eén ervan, een houten corsair, heeft hij zelf gerenoveerd in de hangar van Staf Versluys, een scheepsbouwer en zeiler uit Bredene die een goede vriend van hem was.”

“Toen koning Boudewijn naar Nieuwpoort kwam en hij met Staf zijn boot ging overvaren van Oostende naar Nieuwpoort, ging papa mee zeilen. Hij wilde foto’s nemen, maar bij het stappen op het dek viel hij in een openstaand luik en brak zijn rib. De koning probeerde hem toen te helpen en gaf hem een pilletje voor de pijn. Achteraf belde het hof nog om te vragen hoe het met mijn papa was. Dat is iets wat mij is bijgebleven.” (DMe)