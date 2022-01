Oud-gemeenteraadslid van Poperinge Pascal Lapanne overleden

Op zaterdag 8 januari rond 16 uur overleed gewezen Open-VLD-gemeenteraadslid Pascal Lapanne in het ziekenhuis.

In mei 2020 gaf Pascal Lapanne (57) te kennen dat hij verzaakte aan zijn mandaat als gemeenteraadslid voor Open VLD. Hij werd opgevolgd door advocate Sophie Gruwez. De vervanging en de opvolging kaderden toen in de medische toestand van Pascal. Hij bleef last hebben van onvoldoende motoriek, wat hem beperkte in het uitvoeren van zijn mandaat.

Vlot verkozen

Met de verkiezingen van 2012 was Pascal voor het eerst kandidaat op de lijst van Open VLD. Zowel toen, als in 2018, werd hij vlot verkozen. Pascal zetelde dan ook als rechtstreeks verkozen raadslid voor Open VLD.

Jaren geleden had Pascal Lapanne een ongeval tijdens een ongelukkige sprong van een trampoline en kwam hij in een rolstoel terecht. Vanaf het begin van zijn mandaat als gemeenteraadslid was het zijn opzet om zich maximaal in te zetten voor alle mensen, vooral voor zij met een beperking.

“Samen hadden we het steeds over ‘anders-valide’ mensen, waarvoor hij meer dan eens tussenkwam tijdens de zittingen van de raad”, aldus partijgenoot Johan Lefever.

“Pascal realiseerde meer parkeerplaatsen voor ‘anders-validen’ en hield een stevig pleidooi voor het verhogen van de mantelzorgpremie. Ook kwam hij vele malen tussen in verband met de toegankelijkheid van gebouwen.”

“In januari 2020 werd ik in het ziekenhuis in Roeselare geopereerd”, vertelde Pascal toen van op zijn ziekenbed. “Ze brachten bij mij een spasmen- of baclofenpomp in. De pomp bevat het geneesmiddel Baclofen en geeft dit in de voorgeschreven hoeveelheden af. De pomp wordt via een operatie in de buikholte ingebracht. Vervolgens werd een dun, flexibel slangetje – de katheter – in de buurt van het ruggenmerg ingebracht en op de pomp aangesloten. Maar tijdens die operatie zijn bij mij complicaties opgetreden. En daardoor lig ik hier nog steeds in het ziekenhuis.”

“Door die complicaties ben ik nog meer verlamd en heb ik zware spraakproblemen. Typen en aan de computer werken, gaat nog heel moeilijk. Bovendien heb ik hier corona opgelopen. Ook daarvan heb ik erg afgezien. Elke dag moesten mijn longen worden leeggepompt”, aldus nog Pascal in onze krant in 2020.

Volksmens

“Zelf getuigde Pascal steeds weer van een groot optimisme, humor en een enorm doorzettingsvermogen”, zegt Johan Lefever. “Ook later, hoewel het te moeilijk werd gezien zijn beperkte motoriek. Hij was maar weinig afwezig op onze vergaderingen, fracties en raadzittingen. Alleen als het hem echt niet lukte, liet hij zich verontschuldigen. Voor ons was het bewonderenswaardig hoe hij, niet gevrijwaard van ongemakken, zich steeds weer present toonde. Hij was een volksmens, een genieter ook.”

