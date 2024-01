Oud-directeur van Oostendse scheepswerf IDP Mathieu De Vestele overleden

Op 4 januari overleed, 84 jaar oud, Mathieu De Vestele, oud-zaakvoerder van het Oostendse scheepsherstellingsbedrijf Industrielle des Pêcheries (IDP).

In de jaren zestig van de vorige eeuw stellen Raymond Bauwens en Jan-Pierre Duquenne, twee reders bij de toenmalige Pêcheries à Vapeur, Piet De Vestele voor om IDP over te nemen. Na overleg met zijn jongere broer Mathieu, toen een jonge officier ter lange omvaart, nemen de twee de uitdaging aan. Mathieu krijgt als taak nieuwe opdrachten binnen te rijven. Beiden zullen in de volgende decennia de werf concurrentiegevoelig en bedrijfszeker door economisch woelige tijden loodsen en gestaag uitbreiden. Na diverse orders vanuit de metaalbouwsector lopen ook de eerste projecten voor de bouw van nieuwe vaartuigen binnen. IDP verhuist naar een site met een grote loods en een scheepslift aan de Vismijnlaan op de Oostendse Oosteroever. Medio Jaren 80 profiteert ook IDP van de heropleving in de locale scheepsbouw. Zo wordt o.a. het peilschip Oostende XI op stapel gezet voor Baggerwerken De Cloedt en ook de hektrawler O.316 Aegir.

Mercator

Maar ook andere herstel- en renovatieopdrachten dienen zich aan. Zo realiseert IDP de restauratie van de Demeybrug. In 1994 overlijdt Piet De Vestele. Mathieu neemt de leiding van de scheepswerf over. De nood aan een grotere droogzettingsinstallatie en ruimere loodsen drong zich al vroeger op. Die vindt het bedrijf op een locatie langs het kanaal Oostende-Brugge waar de Mercator tussen 2015 en 2017 zijn meest ingrijpende renovatie ooit heeft ondergaan.

Kapersbloed

Op 1 mei 2000 vervoegt Philippe zijn vader in het bedrijf en neemt de leiding van hem over in 2016. Maar hij kan altijd blijven rekenen op de knowhow van zijn vader die de zee en de visserij in het hart droeg en zich graag en joviaal liet ontvallen dat hij een verre nazaat was van de zeventiende-eeuwse roemruchtige Oostendse kaperskapitein Filips Van Maestricht. Tot vandaag brengen DAB VLOOT net als de talrijke Crew Transfer Vessels richting offshore windmolenparken hun vaartuigen in de bekwame handen bij Philippe en zijn equipe. (ML)