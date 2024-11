Oswald Maes (90), bekend als Rogerke uit Thuis, overleden

Oswald Maes is op 90-jarige leeftijd overleden in Brugge. De acteur speelde onder andere mee in Spoed, Aspe en De Bossen van Vlaanderen, maar zijn bekendste rol was die van Roger in de VRT-soap Thuis.

Oswald Maes werd geboren op 13 augustus 1934 in Beselare. Hij woonde al vele jaren in Sint-Pieters bij Brugge, maar in zijn ouderlijk huis achter de kerk had hij zijn tweede verblijf in Beselare. Oswald volgde humaniora aan het Don Boscocollege van Kortrijk. Later volgde hij les aan de Academie van Ieper, waar hij bevriend raakte met Gerard Vermeersch. Op diens vraag ging hij studeren in Gent. Hij was nog student toen hij zijn eerste rol bij Antigone speelde. Twintig jaar lang trok hij met het gezelschap door heel Vlaanderen. Vanaf 1971 was hij ook te zien in Vlaamse films en televisieseries zoals Mira en De teleurgang van de waterhoek, Hard Labeur, De Bossen van Vlaanderen, RIP en Adriaen Brouwer, maar onsterfelijk werd hij als Rogerke, de man van Florke – een rol van wijlen Ann Petersen – in Thuis. Als gastauteur was hij ook te zien in de VTM-reeksen Spoed en Aspe. Hij hield ook veel causerieën, onder andere over Guido Gezelle of de heksenlegendes, zowel historisch als folkloristisch. De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit en was hij dementerend, waardoor hij in een woonzorgcentrum verbleef.

‘Beselaarse Vlaming’

Oswald vertoefde heel graag in zijn geboortedorp. Hij noemde zichzelf een Beselaarse Vlaming (BV). In zijn geboortedorp was hij heel actief. Hij stond mee aan de wieg van de Heksenstoet en doopte op 5 oktober 1959 hoofdheks Sefa. Hij was ook 25 jaar regisseur van de stoet. Met zijn taalkundige vaardigheid en mooie stem was hij ook de commentator van de stoet. Ook als acteur was hij actief met onder andere het boek ‘Tooveressse wie syde ghy’.

Oswald Maes heeft ook een verleden in de plaatselijke toneelkring Vreugde na Arbeid en was ook actief in de plaatselijke studentenvereniging Pupe en Blaze. Daarnaast was hij lange tijd betrokken bij de Zonnebeekse heemkring en had hij een grote interesse in de geschiedenis van de Eerste wereldoorlog. In 2005 kreeg hij nog de Zonnebeekse cultuurtrofee. Oswald was gehuwd met Cecilia Vanroose en vader van Gommaar, Jeroen en Goeleke. Zoon Jeroen is de voortrekker van de toneelgroep Het Prethuis.