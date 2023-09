Osteopaat Eric Dobbelaere is overleden

In het AZ Groeninge is osteopaat Eric Dobbelaere (63) uit Wevelgem overleden. Hij was voorzitter van osteopathie.be, de beroepsvereniging van Belgische osteopaten. Lang geleden was Eric Dobbelaere voorzitter van Decospan Triatlon Duatlon Team Wevelgem.

Hij was de echtgenoot van Ann Nollet en vader van drie kinderen Klaas, Pieter en Tijs. Er zijn daarnaast vijf kleinkinderen. Eric was sinds 1982 actief binnen de gezondheidszorg, eerst als manueel therapeut (een bijzondere bekwaamheid binnen de kinesitherapie) en vanaf 1997 als osteopaat. Hij genoot zijn opleiding aan de campus VUB en ULB Brussel

In 2003-2004 volgde hij een lerarenopleiding en werd docent osteopathie in Rijsel en Hamburg. Dat duurde tot 2015. Eric had zijn praktijk in de Nonnebosstraat en werkte er samen met Mathijs Druart en Apolline Ameel.

De beroepsvereniging van Belgisch osteopaten won een jarenlange juridische strijd en sedert begin vorig jaar de osteopaten vrijgesteld van btw op hun ereloon voor behandelingen. Dit als gevolg van een rechtszaak die mee door Osteopathie.be werd aangespannen en waardoor de regering De Croo zich verplicht zag, na interventie van het Europese Hof in Luxemburg, om de bestaande btw-wetgeving te vervangen.

Als voorzitter van Decospan Triatlon Duatlon Team Wevelgem trok Eric na een heel succesvolle periode vooral de kaart van de jeugd en hoopte daar op termijn de vruchten van te plukken.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in intieme kring. (EDB)