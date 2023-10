Organisatie Omloop van Vlaanderen in rouw na overlijden van medewerkster Nancy Martyn (48): “Enorm geliefd in rallysport”

De organisatie van de Omloop van Vlaanderen rouwt om Nancy Martyn, een belangrijke schakel voor de organisatie van de rally. De 48-jarige Roeselaarse ontfermde zich jarenlang over het papierwerk. Ze overleed aan een slepende ziekte. “Nancy was erg geliefd bij West-Vlaamse rallyliefhebbers.”

Nancy Martyn overleed maandag na een slepende ziekte waar ze al twee jaar tegen vocht. De 48-jarige autoliefhebster was 26 jaar lang een van de drijvende krachten van de Omloop van Vlaanderen, de rallywedstrijd die in en rond Roeselare wordt verreden. “Nancy deed de administratie. Ze bracht de vele documenten in orde. Zij was heel belangrijk voor ons”, zegt Bert Vander Stichele. Doordat ze ziek was, kon Nancy dit jaar niet helpen bij de organisatie van de rally begin september. “Maar toch belde ze ons om te vragen of ze iets kon doen. Dat typeert haar”, zegt Vander Stichele .

Veiligheidschef

Marc Vandemoortele is al dertig jaar actief binnen de organisatie van De Omloop van Vlaanderen. Hij kent Nancy dus al erg lang. “Voor al het papierwerk rond de wedstrijd moest je bij haar zijn, maar ook op andere rally’s ging ze vaak helpen. Zo was ze onder andere veiligheidschef tijdens de rally van Ieper en hielp ze ook mee aan de Rally van Staden”, vertelt Vandemoortele.

Nancy was bekend en geliefd in de rallywereld. © Stefaan Beel

In de West-Vlaamse rallysport wist iedereen wie Nancy was. “Ze was erg gekend en geliefd. Ik denk dat er geen enkele rallyorganisator is in onze provincie die haar niet kent”, zegt Vandemoortele. Ook de nieuwe generatie medewerkers binnen de Koninklijke Automobielclub Midden-Vlaanderen waardeerde haar inzet en gedrevenheid. “Een geliefd persoon met het hart op de juiste plaats. Dag en nacht stond ze voor iedereen paraat”, zegt Vander Stichele.