‘Oostendse Edith Piaf’ is niet meer: “Vera had een gouden stem en gouden hart”

Vorige week woensdag is zangeres Vera Dobbelaere (70) overleden in De Haan. Vera vormde samen met haar wederhelft Georges ‘Georgie’ Meesschaert het duo The Vergies, maar maakte daarnaast ook carrière als ‘de Oostendse Piaf’.

“Als Vera optrad als Edith Piaf, wérd ze gewoon Edith Piaf. Ze bracht die liedjes echt vol overgave”, zegt Martine Permentier van de Buitengewone Gemeentelijke Kunstacademie De Haan. Vera en Georges waren daar kind aan huis. “Toen ze een aantal jaar geleden terug – Georges’ roots lagen hier – naar De Haan zijn komen wonen, zochten ze nog een lokaal goed doel om te steunen. Vera en Georges werden niet alleen vaste sponsor van de academie, ze leefden ook enorm met ons mee. Elke vernissage waren ze erbij, ze waren een soort peter en meter geworden. We dragen ze allebei voor altijd in ons hart”, klinkt het.

Onverwacht

Georges overleed een maand eerder, op 1 december. Hij was vijfentachtig. “Georges en Vera waren een onafscheidelijk duo: zag je de een, dan zag je de ander. Van Georges wisten we al een tijdje dat hij ziek was, maar van Vera kwam het nieuws totaal onverwacht. Een pracht van een vrouw is van ons heengegaan: Vera had niet alleen een gouden stem, maar ook een hart van goud. We troosten ons met de gedachte dat ze nu weer bij haar geliefde Georgie is”, aldus Martine.

Vera was afkomstig van Nieuwpoort, maar woonde samen met Georges ook een tijdje in Oostende. Een paar jaar geleden schonk het showbizkoppel daar tien elektrische werktuigen aan het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren. “We hadden een oproep geplaatst in onze nieuwsbrief en Vera en Georges reageerden daar als eerste op. Ze droegen onze organisatie een warm hart toe, er waren zelfs plannen om eens een benefietoptreden te doen. Het is schrikken dat ze er nu plots allebei niet meer zijn”, aldus voorzitter Claude Velter.