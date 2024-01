Oostendse arts-gynaecoloog Rik Vercamer overleden

Arts-gynaecoloog Rik Vercamer is op 15 januari overleden in Oostende. Dokter Vercamer was tot 2022 arts-specialist in de gynaecologie en vrouwenziekten in het voormalige Az Damiaan. Hij stond bekend voor zijn goede zorgen naar patiënten toe.

Dokter Rik Vercamer werd geboren in Kortrijk op 18 september 1957 en startte in 1987 in het oude Sint-Jozefziekenhuis, dat later overging in het AZ Damiaan. Hij volgde zijn opleiding in Leuven en koos bewust voor gynaecologie. “Hij koos lang geleden voor die specialiteit omdat hij zowel consultaties, behandeling als chirurgie kon combineren binnen zijn vakgebied. De specialisatie bood een breed palet van verzorgen en ten dienste zijn van en dat sprak hem aan”, vertelt zijn echtgenote Christine Seynaeve. “Hij had altijd tijd over voor om het even wie. Hij volgde de mensen ook nadien op als hij iemand bijvoorbeeld doorstuurde naar een universitair ziekenhuis. Hij nam contact op met de behandelende arts en ging soms zelfs op bezoek. Hij was empatisch en kon zich heel goed inleven.”

Erg geliefd

Als arts was hij dan ook enorm geliefd bij zowel collega-artsen, als verpleegkundigen en stond bekend voor zijn gevoel voor humor. “Niets was hem te veel”, vertelt Christine nog. “Hij heeft ook nog les gegeven aan vroedvrouwen in opleiding en heeft vroeger nog meegeholpen in de adoptiedienst. Als ze hem vroegen, gaf hij ook regelmatig lezingen.”

Dokter Vercamer stopte in 2021 met werken door gezondheidsproblemen en ging in 2022 op pensioen. Hij bleef last hebben van zijn gezondheid en is uiteindelijk thuis overleden op 66-jarige leeftijd. Hij heeft drie kinderen en 9 kleinkinderen.

De uitvaartplechtigheid vond plaats in besloten kring.