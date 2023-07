Ongeloof nadat Dieter (23) overlijdt door treinongeval in Ieper: “Hij was supergraag gezien”

De familie en vrienden van Dieter Sohier (23) zijn in rouw nadat hij maandagochtend het leven liet bij een treinongeval in Ieper. Vlakbij de plek van de aanrijding had de fervente amateurvoetballer nog de eerste match van het seizoen gevierd met zijn nieuwe ploeg. “Dit wil je gewoon niet meemaken.”

Na een nachtje vieren met voetbalmakkers vertrok Ieperling Dieter Sohier maandagochtend van een café langs de Poperingseweg bij Ieper. Vlakbij ligt een overweg en zijn auto belandde er rond 5.15 uur op de sporen. Op dat moment kwam een trein uit de richting van Poperinge: de auto werd frontaal aangereden en tientallen meters meegesleurd richting Ieper. De 23-jarige man uit het Ieperse dorp Voormezele overleed ter plaatse.

“De hypothese is dat hij een foute afslag nam en zo op de sporen terecht kwam”, aldus het parket, dat een deskundige aanstelde om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Ongeloof

“Ongeloof overheerst momenteel”, reageren neef Wiebe Desodt en z’n andere dichte vrienden. “Dieter, Dietoire voor de maten, was supergraag gezien door ons allen. We konden altijd op hem rekenen. Hij was een topkerel, die positief in het leven stond en aan wie we alleen maar positieve herinneringen overhouden. Dieter heeft ons veel te vroeg verlaten. Voetbal was zijn grootste passie.”

“Voetbal was zijn leven”, zegt ook vader Johan. “Hij was amper vijf jaar en één week oud, toen hij zijn eerste match speelde.” Dieter doorliep de jeugdreeksen onder de eigen Voormezeelse kerktoren, in het Ieperse dorp Vlamertinge, bij VK Ieper en uiteindelijk KVK Westhoek. Op zijn zeventiende keerde hij terug naar Gold Star Voormezele. Als aanvaller groeide hij er uit tot vaste waarde in een ploeg die talloze keren speelde voor Jorn Bertier, de nummer tien die op zijn twintigste het leven liet door een ongeval in 2016.

De auto werd frontaal aangereden en tientallen meters meegesleurd richting Ieper. De 23-jarige man uit het Ieperse dorp Voormezele overleed ter plaatse. © TP

Ook bij Sparta Dikkebus wordt verslagen gereageerd op het overlijden van Dieter. “Hij had zondag net zijn eerste officiële wedstrijd voor ons gespeeld, een match in Heule in het kader van de Beker van West-Vlaanderen”, vertelt Nick Dewilde, gerechtigd correspondent bij de club. “Na de wedstrijd zijn we met de spelersgroep nog naar café Bybastis getrokken om iets te drinken. Toen ik daar vertrok, was Dieter er nog met een deel van de groep aanwezig. Wat er daarna gebeurd is, is ook voor ons nog onduidelijk.”

Spelers komen samen

Nick werd maandagmorgen gewekt door een telefoontje waarin hij het trieste nieuws te horen kreeg. “Natuurlijk was ik enorm geschrokken. Dit was het eerste seizoen van Dieter bij onze club. Zijn dood zal een groot gemis betekenen, als mens en als voetballer. De training van dinsdagavond werd alvast geschrapt, maar we komen wel allemaal samen. Om te vertellen over wat er gebeurd is, in de hoop dit als groep te kunnen verwerken.”

Graag gezien

Ook bij GS Voormezele, de ex-club van Dieter Sohier, wordt met verdriet gereageerd. De voetballer was er tot voor kort nog actief. “Dieter is hier ooit begonnen als jeugdspelertje”, vertelt secretaris Stijn Platteeuw. “Daarna is hij vertrokken naar KVK Westhoek om daar zijn opleiding te voltooien, maar sinds enkele jaren maakte hij deel uit van onze eerste ploeg. Hij was een goeie voetballer, die graag gezien was door al zijn ploegmaats. Dieter is hier ook nog een tijdje jeugdtrainer geweest.”

“Dit seizoen had hij voor een nieuw avontuur bij Sparta Dikkebus gekozen, waar wij alle begrip voor hadden. Hij achtte de tijd rijp om verse lucht op te snuiven en we zijn in de beste verstandhouding uit elkaar gegaan. Dieter zou dit seizoen zeker nog af en toe langsgekomen zijn op onze wedstrijden om zijn ex-ploegmaats aan te moedigen. Dinsdagavond verzamelen we met alle spelers om 19 uur in de kantine om te praten over de dood van Dieter. Daarna mag iedereen zelf beslissen of er nog getraind wordt.”

Jorn Bertier

Bij GS Voormezele doet de dood van Dieter Sohier onvermijdelijk pijnlijke herinneringen naar boven komen. In 2016 verloor de club ook al Jorn Bertier (20) in een auto-ongeluk. “Dit rijt inderdaad oude wonden open. Heel wat spelers hebben ook nog samen gespeeld met Jorn. Voor hen is dit dus de tweede ploegmakker die ze verliezen bij een ongeval. En vorig jaar moesten we ook al totaal onverwacht afscheid nemen van bestuurslid Johan Vandewalle. We hebben ons deel dus wel al gehad.” (TP/KPL)