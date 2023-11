Ondernemer José Berten uit Oostvleteren onverwacht thuis overleden

Thuis in Oostvleteren is José Berten (73) onverwacht overleden. Hij was zaakvoerder van Grondwerken Berten in Elzendamme. José was de echtgenoot van Annie Butaye en vader van drie kinderen Els, Filip en Veerle. Er zijn daarnaast zes kleinkinderen.

Grondwerken Berten staat in voor graafwerken, nivelleringswerken, grondwerken, aanleg van funderingen en kelders, rioleringen, plaatsing van regenputten, waterzuiveringen en septische putten, mestkelders

Het verlies valt uiteraard bijzonder zwaar. “Zijn werk, zijn kraan, zijn kracht, zijn interesse voor het leven, voor vrouw en kinderen alles gegeven, plots weg uit dit aards bestaan, eeuwige dank voor wat je voor ons hebt gedaan’, zo staat het bovenaan de rouwbrief.

José en zijn echtgenote waren met hun bedrijf zeer gastvrij voor de verenigingen. Zo was er in hun loods al heel wat. Van de jaarlijkse barbecue en Last Summerparty van de KLJ tot de barbecue van Chiro Pimpernel.