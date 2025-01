Ondernemer Frank Beauprez (56) uit Houthulst is overleden

In het AZ Delta Rumbeke is ondernemer Frank Beauprez (56) uit Houthulst overleden. Hij verloor de oneerlijke strijd tegen een slepende ziekte. Frank was zaakvoerder van Famibeau Recycling, een familiebedrijf in oude metalen uit de Adhemar Lavensstraat in Houthulst. Hij startte in mei 1988.

Zijn kinderen maakten het overlijden van Frank bekend op Facebook. “Waarom al dat vechten, waarom al die pijn. Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn. De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht. Je wilde graag verder, maar verloor dit gevecht.”

Zoon Björn is een ex-voetballer. Hij speelde destijds bij onder meer SV Roeselare, SK Deinze, Winkel Sport en SV Diksmuide en werkt nu mee in het familiebedrijf. “Ik herinner mijn vader als een sterke beer met een gouden hart die iedereen ging helpen die in nood zat”, reageert hij op het verlies.

Frank werd geboren in Roeselare op 26 januari 1968. Hij was de echtgenoot van Delila Beauprez en vader van drie kinderen Björn, Laurens en Stefanie. Er zijn daarnaast acht kleinkinderen.