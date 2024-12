Noël Cauwelier (88) van smidse ’t Rattekot in Watou overleden

In woonzorgcentrum Emmaus in Poperinge is gewezen smid Noël Cauwelier (88) gestorven. Jarenlang was de smidse ’t Rattekot in Watou zijn werkplaats, waar hij in het proces van het smeden met de juiste hamerslag het gewenste voor elkaar kreeg. Zijn zoon Pol en gewezen schepen Marleen Baelde begonnen als de volgende generatie aan een nieuw hoofdstuk.

Het (metaal)verhaal begon in 1878 met de hoefsmederij van ’t Rattekot. Jules Verhille en Leonie Dujardein waren de eerste generatie in de smederij ’t Rattekot. De tweede generatie werden Zoë, Gaston en Maurice Verhille. Na het overlijden van Maurice volgden Noël Cauwelier en Godelieve Delalleau. Het bedrijf was ondertussen bekend als Made in Inox met een modern atelier, nieuwe technologie en software. Pol Cauwelier en Marleen Baelde werden er de vierde generatie. Dat betekende de introductie van meer producten uit roestvast staal.

Noël was weduwnaar van Godelieve Lucienne Delalleau. Ze is overleden in 2022). Hij werd geboren in Watou op 26 december 1935 en was de vader van vier kinderen Luc, Marc, Rita en Pol. ‘Zijn werk, zijn kracht, zijn interesse voor het leven. Zijn moed, zo sterk, hij heeft er alles voor gegeven’, zo staat het helemaal boven de rouwbrief.

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 7 december om 10 uur in Sint-Bavokerk in Watou.