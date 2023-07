Nieuw geactualiseerd reglement voor begraafplaats Lo-Reninge

Met onmiddellijke ingang geldt er in Lo-Reninge een nieuw reglement dat van toepassing is op de begraafplaatsen, de retributies en de problematiek die verband houdt met het begraven van behoeftigen.

Na een aantal decennia was het oude reglement dringend aan vernieuwing toe. “Het was absoluut noodzakelijk om de regels aan te passen aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen”, legt burgemeester Lode Morlion uit. “Het is een volledig nieuw reglement, waar onze mensen van de dienst Burgerzaken heel hard aan hebben gewerkt. Het is dan ook een lijvig document geworden, met grote veranderingen.”

Concessies verlengen met 15 of 30 jaar

De burgemeester zet de belangrijkste zaken op een rijtje. “Vandaag zijn er enkel concessies voor 30 jaar. Vanaf nu zullen er concessies zijn van zowel 15 als 30 jaar, die beginnen te lopen bij de eerste bijzetting. Dat maakt een belangrijk verschil uit, want vroeger gebeurde dat bij de laatste bijzetting. De concessies kunnen worden verlengd met 15 of 30 jaar.”

“Ook de kostprijs van concessies, grafkelders en urnenkelders worden verhoogd. Voor een concessie van 30 jaar geldt voortaan het tarief van 600 euro voor een graf. Nu is dat nog 500 euro. Dat tarief wordt gehalveerd als je een concessie aangaat voor 15 jaar. Voor een urne betaal je 300 euro, net als voor een nis in het columbarium. Wie een natuurlijke begrafenis wenst (dus zonder kist, met enkel de as van de overledene), betaalt ook 300 euro.”

Grafkelders en grafmonumenten

“Wat ook verandert is het bijzetten in een grafkelder: dat kunnen 1, 2 of 3 lijkkisten zijn en eventueel 1 tot 6 boventallige asurnen, indien dat technisch mogelijk is. In een urnenkelder kunnen dat 1 of 2 asurnen zijn, met een maximum van 4 asurnen en in een columbariumnis kunnen dat 1 of 2 asurnen zijn. Dit is een tegemoetkoming aan de kostprijs, en aan eventueel plaatsgebrek.”

“Ook de procedure voor het hergebruiken van grafmonumenten is vastgelegd. Daar zijn dan wel alle kosten ten laste van de concessienemer. In ruil krijgt deze dan een concessie van 30 jaar. Verder komt er ook een sterretjesweide. Dat wordt een sobere locatie in een groene omgeving. Voor mensen die ervoor kiezen om natuurlijk te worden begraven, zal dat een locatie worden in de Hoplandstraat.”

Begrafeniskosten behoeftigen

“We vonden het ook belangrijk om een procedure vast te leggen voor tussenkomst in de begrafeniskosten van behoeftigen, want iedereen heeft recht op een waardige begrafenis. Dan zullen ook de grafmonumenten van historisch belang worden geïnventariseerd, met het oog op het versterken van het onderhoud.

“Voor een beter beheer van onze begraafplaatsen en de inrichting ervan wordt er in het nieuwe reglement ook een betere omschrijving geformuleerd in verband met procedures inzake het wegnemen van graftekens en zerken en het afschaffen van concessies omwille van verwaarlozing en het ontruimen van stoffelijke overschotten.”

