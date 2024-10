Motorclub rouwt na fataal ongeval Yves (67) in Deerlijk: “We zijn onze makker kwijt en moeten verder met herinneringen”

Wat een zoveelste ontspannen motorritje zou worden, eindigde in de grootste nachtmerrie. Terwijl Yves Polfliet (67) met zijn geliefde moto stond te wachten aan een verkeerslicht, werd hij genadeloos langs achteren aangereden. “We moeten verder met de herinneringen. Een graag geziene gast op de bijeenkomsten van BMW Motor Club Vlaanderen, waar dan ook”, treurt bestuurslid Philip Van Raemdonck (60).

De voorzitter van de motorclub lichtte de clubleden kort na het drama in via sociale media. “Met grote droefheid en een zwaar hart, deel ik mee dat we afscheid moeten nemen van een gewaardeerd Effectief Lid en trouwe vriend van onze club”, schreef Jürgen Vande Velde. “Yves, die zaterdag 26 oktober het leven liet bij een tragisch ongeval in Deerlijk, was een ware ambassadeur voor BMW Motor Club Vlaanderen. Hij was een vaste waarde in West-Vlaanderen, een van onze meest toegewijde onthaalmedewerkers en een bezieler van projecten.” De familie blijft verweesd achter. “Te snel voorbij de vele dromen, oneerlijk lot dat is gekomen”, staat er op het overlijdensbericht.

Onmacht

Yves Polfliet uit Lendelede was een geliefd lid van BMW Motor Club Vlaanderen. © GF

“De jonge bestuurster zal dit allicht niet gewild hebben”, stelt Van Raemdonck. “Al maakt dat het verdriet er niet minder om. Hij had geen schijn van kans op overleven, zo snel was het gedaan. Onmacht en boosheid zijn aanwezig, maar daar krijgen we onze trouwe makker niet mee terug. Yves krijgt geen herkansing. We moeten verder met de herinneringen.”

Yves was clublid sinds 2002. Meer dan twintig jaar genoot hij van reizen en dagtrips met de club die al 40 jaar bestaat en meer dan 2.000 leden telt. “Jarenlang organiseerde hij ook de gekende rit Kjèrdekjèwere. Steeds paraat om te helpen waar nodig, was Yves een graag geziene gast op de bijeenkomsten, waar dan ook.” Met zijn ervaring en minzame tussenkomsten, werd hij door het bestuursorgaan gevraagd om Effectief Lid te worden, zeg maar toe te treden tot de Raad der Wijzen. Op die manier was hij bij de dagelijkse werking van de club betrokken.

Sneeuwpoppen op de moto

Als er in de winter niet gereden werd met de moto, vond Yves inspiratie om er altijd wat van te maken. “Zelfs sneeuwpoppen maken op een moto, deed hij”, lacht Vande Velde. “Om dan snel een foto te maken alvorens ze wegsmolten. Tijdens corona zat iedereen gevangen in eigen huis, en toen er terug wat meer vrijheid kwam, werkte Yves mee om oude ritten vanonder het stof te halen en zo alle clubleden de kans te geven om op eigen tempo en in beperkte kring een toertje te doen.”

“Yves zou gewild hebben dat we het leven vieren, en dat hebben we dan ook gedaan, met hem in ons midden”

Yves was nog maar pas terug van een motorreis in Portugal. “Vol levenslust en met nog zoveel plannen”, getuigt Van Raemdonck. “In deze moeilijke tijden zijn onze gedachten en medeleven bij zijn vrienden, familie en dierbaren.”

Het jaarfeest van de club vond afgelopen zondag plaats als brunch. Ook al werd de formule gesmaakt door de 250 aanwezigen, was er een serieuze domper op de feestvreugde door het overlijden van Yves daags voordien. “Yves zou gewild hebben dat we het leven vieren, en dat hebben we dan ook gedaan, met hem in ons midden”, klinkt het.

