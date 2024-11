Middelkerke neemt afscheid van fotograaf Jozef Sinnesael (97)

Met diepe droefheid heeft Middelkerke afscheid genomen van de heer Jozef Sinnesael, die op 28 november 2024 op 97-jarige leeftijd is overleden. Jozef was weduwnaar van Maria Desseyn, met wie hij gedurende 40 jaar samen de bekende fotozaak Mari-Jos heeft gerund.

Jozef is een van de laatste inwoners die geboren werd in het hart van de gemeente. Hij zag het levenslicht op 17 oktober 1927 in het ouderlijke huis in de Kerkstraat 15, waar zijn ouders, Arthur Sinnesael en Marietje Adam, een kruidenierszaak en ijssalon uitbaatten. Jozef overleed in zijn geliefde Middelkerke op 28 november 2024 in wzc Haerlebout, omringd door liefde en zorg.

Jozef Sinnesael was een man die onlosmakelijk verbonden bleef met zijn geboortedorp. Als gepassioneerd fotograaf richtte hij samen met zijn echtgenote Maria Desseyn in de jaren 1950 de fotozaak Foto Mari-Jos op, aanvankelijk in de Kemmelbergstraat.

Volgende generatie

Later verhuisde de winkel naar de vertrouwde Kerkstraat 15, waar zijn dochter Mechtilde vandaag de traditie verderzet. Decennialang legde Jozef voor talloze Middelkerkenaars de belangrijkste momenten van hun leven vast: geboortes, communies, huwelijken en jubilea. Zijn oog voor detail en zijn warme persoonlijkheid maakten hem geliefd bij velen.

Lang zelfstandig gewoond

Tot ver na het overlijden van zijn echtgenote in 2022 bleef Jozef zelfstandig wonen in de Kleine Kerkweg. Begin 2024 verhuisde hij naar WZC Haerlebout, waar hij door medebewoners en het personeel in het hart werd gesloten. Daar genoot hij, ondanks zijn hoge leeftijd, van warme contacten en goede zorgen. Zijn familie kijkt met dankbaarheid terug op de tijd die ze met hem mochten doorbrengen. Zijn kleinkinderen uitten bij zijn overlijden bijzondere woorden van respect: “Wat heeft opa geluk gehad met de liefdevolle zorg van onze moeders en tantes. Dat blijft een voorbeeld voor ons allemaal.”

Uitvaart op 7 december

Jozef was een vader die trouw bleef aan zijn levensmotto: “Een vader blijft altijd herder.” Hij was de trotse vader van vier dochters, Greta, Mechtilde, Geertrui en Gerda, en grootvader van zeven kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen. Zijn nalatenschap leeft voort in de vele herinneringen die hij heeft vastgelegd en in de familie die hij met liefde omringde.

De uitvaartdienst voor Jozef Sinnesael vindt plaats op zaterdag 7 december 2024 om 11 uur in de Sint-Willibrorduskerk te Middelkerke. Na de dienst wordt hij herenigd met zijn echtgenote Maria op de begraafplaats van Middelkerke.

Middelkerke verliest met Jozef een stuk geschiedenis, maar zijn nalatenschap leeft voort in de talloze foto’s die een plek vonden in de vele familiealbums.