Middelkerke neemt afscheid van bekende inwoner Etienne Loosbergh

Etienne Loosbergh (77) is op 12 mei overleden in Brugge, na een verblijf in AZ Sint-Jan in Brugge. Etienne Loosbergh was een bekende Middelkerkenaar die jarenlang een bloeiende zaak had in de kustgemeente.

Hij was een geboren en getogen Middelkerkenaar. Etienne Loosbergh werd geboren in Middelkerke op 2 maart 1945 en was pas 16 jaar toen hij aan de slag ging in de zaak van zijn vader Roger, waar hij de stiel leerde. Later is Etienne vennoot geworden van bvba Loosbergh, een bloeiend bedrijf in de Oostendelaan in Middelkerke, dat bekend was om auto-elektriciteit en bobinage. De auto-elektriciteit was de specialisatie van Etienne. Toen hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, stopte Etienne met zijn actieve loopbaan.

Steeds hulpvaardig

Hoewel hijzelf nooit politiek actief was, steunde hij zijn echtgenote Liliane Viaene door dik en dun in haar politieke carrière. Liliane is al jaren politiek actief voor Open VLD in Middelkerke en zetelt nog steeds in het Bijzonder Comité. Niettegenstaande hij een man was van weinig woorden, verkondigde hij graag dat hij een lieve en behulpzame vrouw had. Hijzelf stond ook altijd klaar om te helpen en bij te springen waar nodig.

Het koppel heeft een dochter Nathalie, gehuwd met Ruben Terriere en een zoon Kevin, gehuwd met Amandine Deroo. De oogappels van Etienne waren de kleinkinderen Naomi en Phéline. De uitvaartdienst van Etienne vindt plaats in de aula De Vlinder in de Toevluchtweg 9c in Nieuwpoort op zaterdag 21 mei om 10.30 uur. De urne zal bewaard worden in de huiselijke kring.