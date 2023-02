Met Madelon Vanfleteren (95) verliest Sente een dynamische dame

Energiek, ondernemend, creatief en sociaal. Zo was Madelon Vanfleteren bekend in Lendelede-Sente. Op 31 januari is zij in de Sint-Jozefkliniek in Izegem op 95-jarige leeftijd overleden. Zij woonde in de Heulsestraat in Lendelede tegenover de kerk van Sint-Katrien en was de weduwe van Pierre Dumoulein die in 1994 overleden is.

Iedereen kende haar als Madelon – een familienaam was zelfs niet nodig – maar zij werd als Magdalena Vanfleteren geboren als zesde van de tien kinderen van vlasfabrikant Cyriel en Emelie Desmedt in de Izegemsestraat in Sente op grondgebied Heule. Zij was oprichtster van het borduuratelier Feeline in de Heulsestraat in Lendelede en dat intussen in de derde generatie wordt voortgezet. Met haar man baatte ze er vroeger ook een Sparwinkel uit.

SOS Roemenië

Madelon was ook creatief én sociaal bewogen. Ze combineerde ook de twee want haar aquarellen verkocht ze onder meer ten bate van het Kinderkankerfonds. “Waren het er geen duizend, dan zeker vele honderden,” zeggen haar kinderen. Door toeval leerde ze samen met haar man een Roemeens koppel kennen en na de val van dictator Ceausescu besloot ze de hulporganisatie SOS Roemenië op te richten. Samen met een groep vrijwilligers wist ze er in de jaren negentig vele konvooien met hulpgoederen heen te sturen. Ze is zelf ook meer dan 20 keer mee geweest. Ze nam allerlei initiatieven – koffie- en kaartnamiddagen of tombola’s – om geld in te zamelen. Tot zelfs materiaal om een kaasmakerij op te richten werd verstuurd. Ook voor een project voor straatkinderen in Brazilië heeft zij zich ingezet.

Eigen kist beschilderd

Madelon was moeder van vier kinderen: Karolien (met Laurent Meulebrouck, Heule), wijlen Roeland (in 1974 op 20-jarige leeftijd bij een ongeval overleden), Machteld (met Gie Sweeck, Drongen) en Hadewych (met Lieven Buyse, Lendelede). Ze had zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Na een kort verblijf in het ziekenhuis is Madelon overleden. “Ze had er vrede mee”, zeggen haar kinderen. “Ze was helder van geest en zei ons: ‘De cirkel is rond’.” De uitvaartdienst heeft plaats op donderdag 9 februari om 11 uur in de Sint-Katharinakerk aan het Sint-Katrienplein in Kuurne (Sente). Ze wordt begraven bij haar man en zoon in een kist die ze zelf met zonnebloemen heeft beschilderd.