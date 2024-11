Medestichter van Transport Verstraete uit Moorslede is overleden

In Ieper is Wilfried Verstraete (91) overleden. Hij was medeoprichter en zaakvoerder van Transport Verstraete uit Moorslede. In april 2016 werd de transportfirma overgenomen door het bedrijf H. Essers uit Genk (Limburg).

Het is allemaal begonnen in 1958 met de broers Willy, Wilfried en Marc Verstraete. Ze kochten hun eerste vrachtwagen aan en werd er gestart met een aardappelhandel. Transport Verstraete werd opgericht in april 1966. Vijftig jaar later telde het bedrijf 62 werknemers, 56 trekkers en 76 opleggers. De firma legde zich vooral toe op het vervoer van bouwmaterialen, machines en installaties en deed daarnaast ook aan opslag voor hun klanten.

Wilfried werd geboren in Moorslede op 16 oktober 1933 en was de echtgenoot van Noëlla Ghekiere. Hij was de vader van twee kinderen Jan en Maryke. Er zijn daarnaast vier kleinkinderen en een achterkleinkind Romée.

Het afscheid vindt plaats in beperkte familiekring.