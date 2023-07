Medestichter en secretaris Jeugdvoetbalverbond P.E.R.K.E.Z. Lucien Bedert (77) overleden

In Oostende is Lucien Bedert op 77-jarige leeftijd thuis overleden.

Lucien, een gepensioneerde postman, was vooral gekend in voetbalmiddens. Hij was in 1970 de medestichter van het Jeugdvoetbalverbond P.E.R.K.E.Z., dat in 2022, met twee jaar onderbreking wegens corona, zijn 50-jarig bestaan mocht vieren. Lucien was jarenlang algemeen secretaris, bestuurslid en duivel-doet-al van de vereniging. De jongste jaren moest hij afhaken wegens ziekte. Maar samen met zijn vrouw, Ludwine, bleef hij P.E.R.K.E.Z. trouw steunen met raad en daad.

Lucien was vader van zes kinderen en pleegkinderen, opa van zes kleinkinderen en pluskleinkinderen.

De afscheidsceremonie voor Lucien Bedert vindt plaats op zaterdag 22 juli, om 13 uur bij Uitvaartzorg Marote. De as van Lucien krijgt een liefdevolle plaats bij Ludwine thuis.